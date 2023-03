Turnhallen will Leipzig nicht belegen. Deshalb kommt die Stadt wohl um weitere kleine Zeltstädte nicht herum, sagt Sozialbürgermeisterin Martina Münch. 2023 muss Leipzig noch 3300 Geflüchtete unterbringen.

Leipzig. Nahezu 2200 Plätze muss Leipzig in diesem Jahr in Gemeinschaftsunterkünften neu schaffen, um etwa 3300 Menschen aufnehmen zu können. Das sagen zumindest die Prognosen für 2023. Da kommt die Kommune wohl an weiteren Zeltstädten nicht vorbei. Wie sie das schaffen will und was sie über einen Aufnahmestopp denkt, darüber sprach die LVZ mit Leipzigs neuer Sozialbürgermeisterin Martina Münch (SPD).