Die Straßenbahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe sind laut. Anwohner beschweren sich immer wieder über quietschende Trams vor ihrer Haustür. Was macht Leipzig falsch?

Leipzig. In Leipzig sind die Straßenbahnen schon von Weitem zu hören – in anderen Städten sind sie dagegen flüsterleise unterwegs und oft erschrecken Passanten, wenn sie plötzlich hinter sich eine Bahn bemerken. Doch warum sind Straßenbahnen der LVB in der Messestadt nicht so leise? Eine Spurensuche.