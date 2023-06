Der offenbar unkommunikative, teils rüde Führungsstil ist ein Problem. Auch mit Blick auf den bevorstehenden Umbau muss er sich ändern. Ein Kommentar.

Leipzig. Personalmangel, desaströse Finanzen, unklare Perspektiven und Sorgen wegen Lauterbachs Klinikreform: In Deutschlands Krankenhäusern herrscht Nervosität, mancher Standort bangt um seine Existenz. Das Leipziger Klinikum St. Georg wäre im Frühjahr ohne die millionenschweren Hilfen der Stadt in die Insolvenz gerutscht. Das Management durch Geschäftsführerin Iris Minde hat einige Jahre für halbwegs ordentliche Bilanzen gesorgt und die aktuelle Situation so sicher nicht herbeigeführt. Ihr offenbar unkommunikativer, teils rüder Führungsstil ist trotzdem ein Problem.