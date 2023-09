Das sind die neuen MDR-Moderatoren fürs ARD-“Mittagsmagazin“

Newsletter „Leipzig Update“

Leipzig bekommt den Schiri-Keller zur EM 2024

Jeder Fußball-Fan kennt ihn, für viele ist er ein Aufreger: Der Schiedsrichter-Keller in Köln. Hier wird oft am Bildschirm in zig Wiederholungen und Einstellungen entschieden, ob ein Tor gilt oder ein Elfmeter gepfiffen wird. Normalerweise steht der Schiri-Keller in Köln - nur nicht zur Fußball-EM 2024. Für das sportliche Großereignis hat Leipzig den Zuschlag bekommen.