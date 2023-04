﻿Schlechtes Wetter in Leipzig: Das sind die zehn besten Indoor-Aktivitäten

Sonne weg, Laune im Keller? Das muss nicht sein. Denn auch wenn das Wetter zu wünschen übrig lässt, gibt es in Leipzig allerlei Indoor-Aktivitäten. Die LVZ stellt einige Optionen vor.

Leipzig. Schmuddelwetter in Leipzig: Wer trotzdem nicht zum Stubenhocker werden will, kommt mit dem großen Angebot an Indoor-Aktivitäten auf seine Kosten. Die LVZ hat zehn tolle Möglichkeiten für Leipzig zusammengestellt.