Unbekannte sprengen DB-Fahrkartenautomat im Leipziger Zentrum-Südost

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen DB-Fahrkartenautomaten im Leipziger Zentrum-Südost gesprengt.

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in der Semmelweisstraße im Leipziger Zentrum-Südost einen Fahrkartenautomaten gesprengt. An die Geldkassette gelangten sie dabei allerdings nicht.