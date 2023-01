﻿Proteste gegen Lützerath-Abbaggerung am Samstag auch in Leipzig erwartet

Klima-Aktivisten aus der ganzen Republik wollen am Samstag in Lützerath (Nordrhein-Westfalen) gegen den Braunkohletagebau demonstrieren. In Leipzig werden an diesem Tag ebenfalls Proteste mit derselben Zielrichtung erwartet. Ein Ausblick auf das Versammlungsgeschehen der kommenden Tage.

Umweltaktivistin Luisa Neubauer (l.) während einer Demonstration gegen den Kohleabbau am Donnerstag in Lützerath.

Leipzig. Am 14. Januar wollen im nordrhein-westfälischen Lützerath Tausende Menschen gegen den Braunkohletagebau demonstrieren – darunter auch die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg. Parallel dazu wird in vielen anderen Städten in Deutschland zu Protesten aufgerufen, darunter in Leipzig. Nach Angaben der Versammlungsbehörde wurde eine Demo mit dem Titel „Lützerath lebt, RWE stoppen“ angezeigt, die am Samstagnachmittag um 14 Uhr auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz beginnen soll.

Im Anschluss an eine Auftaktkundgebung soll es über Nikolaistraße, Brühl, Markt und Grimmaische Straße bis zum Augustusplatz und später weiter über den Ring bis zum kleinen Wilhelm-Leuschner-Platz gehen, wo der Zug gegen 18 Uhr enden soll. Es wird mit etwa 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet, heißt es.

Impfgegner laufen parallel – erneut geteilter „Montagsprotest“

Parallel zu den Klimaprotesten ruft am Samstag auch die zum „Querdenken“-Umfeld gehörende „Bewegung Leipzig“ wieder zu einer Demo durch die Innenstadt auf. Hier geht es unter dem Motto „Für Frieden und eine freie Impfentscheidung“ ab 15 Uhr vom Augustusplatz über die Grimmaische Straße und Brühl zur Großen Fleischergasse, später über Thomasgasse, Petersstraße und Neumarkt wieder zurück zum Augustusplatz.

Der Sonntag (15. Januar) bleibt nach bisherigem Stand in Leipzig ohne Proteste. Dafür hat die Versammlungsbehörde am Montag, den 16. Januar, wieder zahlreiche Demos auf dem Zettel. Darunter sind erneut drei Aufzüge, deren Veranstalter ursprünglich alle zur selbsternannten „Montagsdemonstration“ gehörten, die nun aber getrennt voneinander ab 19 Uhr vom Augustusplatz aus um den Innenstadtring ziehen wollen. Insgesamt wurden für diese drei Demos 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angezeigt.