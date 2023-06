﻿Demo-Verbot für „Tag X“ in Leipzig letztes Mittel – aber gerechtfertigt

Leipzig. Mancher mag aufatmen, dass die linke Demo am „Tag X“ verboten wurde. Allzu martialisch waren manche Aufrufe aus der autonomen Szene, was man nach dem Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. und ihre Mitangeklagten auf Leipzigs Straßen zu tun gedenke. Doch grundsätzlich sollte ein Versammlungsverbot kein Grund zu Freude sein. Hier geht es um das Recht auf Versammlungsfreiheit. Ein Grundrecht also, eines der Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Ein Einschränken dieser Rechte aus Gründen der Prävention ist daher ganz dünnes Eis, sollte nur Ultima Ratio sein.

Die Stadt hat zu diesem letzten Mittel gegriffen, weil sie eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit befürchtet. Sie beruft sich auf Gefahrenprognosen der Polizeidirektion und Lageeinschätzungen des Verfassungsschutzes. Demnach stehen die Sicherheitskräfte am Wochenende vor einer kaum beherrschbaren Situation, sollten tatsächlich mindestens 1500 gewaltbereite Linksextremisten und weitere 4000 Sympathisanten in die Stadt einfallen. Von Massenmilitanz, Brandstiftungen und Plünderungen ist die Rede. Gemessen daran ist ein Verbot tatsächlich gerechtfertigt.

Allerdings stellt sich die Frage, ob die befürchteten Szenarien nun ausbleiben. Zweifel sind angebracht, denn die Szene mobilisiert nun erst recht. Ob die Lage leichter zu beherrschen sein wird, kann aktuell wohl niemand vorhersagen.

