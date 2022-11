﻿Zwei Demos im Leipziger Zentrum sorgen für Stau im Berufsverkehr

Trucker nehmen in Torgau Parkplatz am Großen Teich in Beschlag

Besonders an den Wochenenden stehen große Trucks über Tage dicht an dicht auf dem Parkplatz am Großen Teich in Torgau. Schlimm für die Fahrer, denn hier gibt es keine Toiletten und Duschen. Aber nicht nur das.