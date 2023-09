Leipzig: Deutlich weniger Fahrraddiebstähle verzeichnet

Leipzig. In Leipzig wurden 2022 im Vergleich zu den zwei Jahren davor weniger Fahrräder bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Das geht aus einer LVZ-Anfrage bei der Polizei Leipzig hervor. Während im Jahr 2020 noch 9129 gestohlene Fahrräder gemeldet wurden, waren es 2021 nur 8213. 2022 ging die Anzahl dann auf 5878 noch einmal deutlich runter. Über die Gründe für diesen Rückgang kann die Polizei allerdings nur mutmaßen.

„Es kann sein, dass sich das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer verbessert hat und sie ihre Fahrräder sicherer abstellen“, sagt Chris Graupner, ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig. Zudem vermutet er, dass die Qualität der verwendeten Fahrradschlösser zugenommen habe und viele ihre Räder auch mit Alarmanlagen und GPS-Trackern ausstatten würden.

Je weiter weg vom Leipziger Zentrum, desto sicherer steht das Rad

Graupner vermutet auch, dass die vermehrte Nutzung von E-Bikes ein Grund für weniger Diebstähle sein kann: „Die E-Bikes sind nicht so leicht zu stehlen, da sie schwerer sind, oft gute Schlösser haben und der Akku ausbaubar ist“, sagt er. An Erfolgen der Polizei in der Bekämpfung von organisiertem Fahrraddiebstahl in Leipzig scheint der Rückgang nicht zu liegen, denn da war in letzter Zeit laut Graupner „nichts Bemerkenswertes“ dabei.

Aufgeschlüsselt nach den Stadtteilen zeigt sich, dass die Zahl der Fahrraddiebstähle in Zentrumsnähe höher ist als in den Randbezirken von Leipzig. Am meisten Fahrräder wurden 2022 in den folgenden drei Stadtteilen geklaut: Zentrum (426), Zentrum-Südost (311) und Südvorstadt (256). Die wenigsten Diebstähle wurden in Holzhausen (19), Engelsdorf (30) und Wiederitzsch (40) bei der Polizei angezeigt.

LVZ