﻿Deutsche Umwelthilfe fordert höhere Gebühren in Leipziger Anwohner-Parkzonen

Leipzig. Ein Euro Tagesparkgebühr – das klingt nach wenig. Und doch stößt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) mit ihrer Forderung, für das Anwohnerparken bundesweit mindestens genau diesen Betrag anzusetzen, seit Monaten auf Widerstand. Also schimpft wiederum DUH-Chef Jürgen Resch: „Wir werden nicht weiter hinnehmen, dass kostbarer öffentlicher Raum für wenige Cent pro Tag oder gar kostenlos an parkende Autos verramscht wird.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er hat damit auch Leipzig im Blick: Wie in vielen deutschen Städten bezahlen Menschen, die hier in einer entsprechenden Parkzone wohnen und ihr Auto an einer Straße abstellen, gerade mal gut acht Cent täglich: Die frühere bundeseinheitliche Gebühren-Obergrenze von 30,70 Euro pro Jahr, die in Sachsen seit Mai 2022 für die Kommunen nicht mehr verpflichtend ist, hat in Leipzig noch immer Bestand. Ein Bewohner-Parkausweis garantiert zwar keinen konkreten Abstellplatz. Aber die Chancen, einen Parkplatz zu finden, sind gestiegen, seit die Flächen für Quartiersfremde in bestimmten Zeitfenstern entweder kostenpflichtig oder ganz gesperrt sind.

Verzehnfachung der Kosten

DUH-Chef Resch spricht von einer „absurden Subventionierung des Privatautos“. Doch 365 Euro pro Jahr wären für Anwohner, die beispielsweise im Waldstraßen- oder im Musikviertel wohnen, mehr als eine Verzehnfachung der jetzigen Kosten. Die Leipziger Stadtverwaltung betont zwar immer wieder, dass sie daran sitze, weitere Bewohner-Parkzonen zu schaffen und die Gebühr ungefähr in der von der DUH geforderten Größenordnung zu erhöhen. Aber der Zeitplan verschiebt sich kontinuierlich. Vielleicht hat der erwartete Gegenwind seinen Anteil an der Verzögerung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor knapp einem Jahr hatte die Ratsfraktion der Grünen gefordert, zumindest von den Haltern größerer Autos mehr Geld zu verlangen. Man verständigte sich schließlich darauf, die Idee ins „Langfristkonzept Ruhender Verkehr“ einfließen zu lassen, an dem das städtische Verkehrs- und Tiefbauamt ohnehin sitzt. Bis Ende März 2023 sollte die Behörde ihre Vorschläge unterbreiten, doch der Stichtag ist längst verstrichen. Noch immer warte man darauf, dass das in Leipzig beheimatete Bundesverwaltungsgericht die schriftliche Begründung eines Urteils vom Juni veröffentliche, heißt es dazu aktuell aus dem Amt.

Rechtsgrundlage für soziale Staffelung fehlt

Das Gericht hatte die Regelungen fürs Anwohnerparken in Freiburg gekippt – unter anderem aus zwei Gründen, die auch in den Leipziger Überlegungen eine Rolle spielen. Erstens erteilten die Richterinnen und Richter den mitunter gewaltigen Gebührensprüngen eine Absage, die im Breisgau für unterschiedlich große Fahrzeuge anfielen, so wie es auch die Leipziger Grünen wollen. Klar, dass Leipzig keine Verordnung verabschieden möchte, die von vornherein auf juristisch wackeligen Füßen steht. Zweitens stufte das Gericht eine soziale Komponente im Freiburger Modell als unzulässig ein: Wer dort bestimmte Sozialleistungen erhielt oder einen gewissen Behinderungsgrad nachweisen konnte, musste statt 360 Euro zwischen 60 und 120 Euro jährlich bezahlen. Für eine solche Staffelung existiert jedoch laut Gericht keine Rechtsgrundlage. Die DUH sieht nun Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in der Pflicht.

An der Höhe der regulären Jahresgebühr von 360 Euro in Freiburg störte sich das Bundesverwaltungsgericht indes nicht. Ebenso wenig stehen die sogenannten „Handwerkerhefte“ zur Debatte. Seit den 1990er-Jahren können Handwerksbetriebe und seit Oktober 2022 auch Pflegedienste bei der Leipziger Stadtverwaltung Blankoscheine kaufen, die unter anderem zum zweistündigen Parken in Anwohnerzonen berechtigen. 50 sogenannte Einzelausnahmen kosten 250 Euro.

Lesen Sie auch

Wie in Leipzig schien man auch in Dresden schon mal kurz davor, die Preise des Anwohnerparkens deutlich zu steigern. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) kündigte im Oktober 2022 an, statt der 30,70 Euro neue Jahresgebühren zwischen 120 und 240 Euro einzuführen, je nach Fahrzeuggröße. In Erwartung einer Neuregelung vergab die Dresdner Stadtverwaltung zeitweilig nur noch halbjährig gültige Parkausweise. Doch Anfang 2023 beerdigte der Stadtrat der Landeshauptstadt den Vorschlag. Zur Querfinanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs hatte man eine andere Lösung gefunden, berichteten die Dresdner Neuesten Nachrichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe soll der eine Euro pro Tag freilich genau diese Doppelfunktion erfüllen: Es soll unattraktiver werden, ein Auto zu besitzen und gleichzeitig Geld für Bus und Bahn sowie neue Rad- und Gehwege zusammenkommen.

LVZ