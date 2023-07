Mehrere Todesfälle

In Brandenburg ist eine 15-Jährige nach dem Konsum einer sogenannten „Blue Punisher“-Tablette gestorben, in Mecklenburg-Vorpommern ein 13 Jahre altes Mädchen. Die Droge ist auch in Leipzig im Umlauf, meint eine Sozialarbeiterin der Drug Scouts.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket