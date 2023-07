﻿Leipzig: Die Rettung des Weltklimas wird teuer

Kalenderwoche 30

In Eilenburg dreht es sich diese Woche ums Glasfasernetz, in Delitzsch wird am neuen Bad und an einem Beachvolleyballplatz gearbeitet, in Bad Düben geht es um die Sportplatz-Zukunft. Was in der neuen Woche ab dem 24. Juli in der Region wichtig ist, fasst die LVZ hier zusammen.