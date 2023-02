﻿Doppelter Radweg an Richard-Lehmann-Straße sorgt für Verwunderung

Bis vor kurzem fuhren Radfahrer in der Richard-Lehmann-Straße neben der Fahrbahn (rechts) – jetzt ist dieser Bereich gesperrt und sie werden auf der Fahrbahn geführt. Dadurch ist dort der Parkstreifen für Laster zu schmal geworden. Die Verkehrsplaner der Stadt wollen so das alte Messegelände besser erschließen.

Leipzig. In der Richard-Lehmann-Straße sorgt ein neuer Radweg für Verwunderung, denn er wurde parallel zu einem bestehenden angelegt – auf der Fahrbahn. Das Projekt gehört zu einem Bündel von Vorhaben, mit denen Leipzigs Verkehrsplaner das alten Messegelände besser erschließen wollen.

Neuer Radweg in Leipzig für Anbindung des neuen Gartenmarktes

Volker Schulz nennt den neuen Radweg auf der Richard-Lehmann-Straße einen „Schildbürgerstreich“: „Die Straße hat stadteinwärts seit vielen Jahren einen breiten Fußweg und einen davon getrennten Radweg“, mailte der Stötteritzer an die LVZ und Leipzigs Verkehrsplaner. „Nun wird neben diesem Radweg ein zweiter Radweg auf der Straße angelegt und die bisher vorhandenen unbegrenzten Parkmöglichkeiten werden durch einen sehr schmalen Parkstreifen begrenzt. Wenn hier jetzt ein etwas breiterer Pkw parkt - von einem Lkw, der zum Beispiel das gegenüberliegende Audi-Autohaus beliefern möchte, gar nicht zu reden - wird unweigerlich die Markierung überschritten. Aus Erfahrung gehe ich davon aus, dass jetzt wohl sehr oft das Ordnungsamt dies kontrollieren wird, um dann kräftig abzukassieren.“

Die Stadtverwaltung widerspricht ihm. „Auf der Alten Messe wird der neue Bau- und Gartenmarkt der Hornbach AG errichtet und in wenigen Tagen eröffnet“, sagt dort ein Sprecher. „Um dessen Erschließung zu gewährleisten, musste die Anbindung an die Richard-Lehmann-Straße ausgebaut und mit einer Lichtsignalanlage ausgerüstet werden.“

„Lkw dürfen jetzt nicht mehr parken“

In diesem Zusammenhang sei auch in der Richard-Lehmann-Straße zwischen An der Tabaksmühle und Zwickauer Straße in beiden Richtungen ein Radfahrstreifen eingeordnet worden, „wie er auch ansonsten in der Richard-Lehmann-Straße bereits durchgängig existiert“. Die Arbeiten seien fast abgeschlossen, Restarbeiten würden bis zum 20. Februar erledigt. Die Kosten der notwendigen Bordabsenkungen, der Markierung und der Beschilderung würden sich auf rund 61.000 Euro summieren.

Dass der zweite Radstreifen unnötig und der verbleibende Parkraum zu knapp bemessen sei, weisen die Planer der Stadtverwaltung zurück: „Neben dem Radstreifen ist - mit einem 0,75 Meter breiten Sicherheitstrennstreifen abgesetzt – auch weiterhin ein Streifen angelegt, auf dem wie bisher geparkt werden kann“, so der Sprecher. „Die Breite der Parkstreifen entspricht den gültigen Regelwerken und ist für die Nutzung von Pkw ausgelegt.“ Geändert habe sich nur, dass dort Lkw nun nicht mehr parken dürfen. „Das ist den gegebenen Platzverhältnisse geschuldet“, so der Sprecher. „Die Autohäuser an der Richard-Lehmann-Straße haben jeweils große Grundstücke und ihre Anlieferung grundsätzlich auf dem eigenen Grundstück abzuwickeln.“

„Dooring-Unfälle“ werden minimiert

Notwendig gewesen sei die Änderung auch, weil die verkehrliche Situation für Radfahrende und zu Fuß Gehende in diesem Abschnitt der Richard-Lehmann-Straße bisher ungenügend gewesen ist. „Die Richard-Lehmann-Straße ist entsprechend dem HauptNetzRad eine Hauptroute des Radverkehrs mit derzeit mindestens 1.200 Radfahrenden in 24 Stunden“, betont der Sprecher des Rathauses. „Auf den baulichen Radwegen fehlte der notwendige Sicherheitsabstand zu parkenden Fahrzeugen und zum Teil zum Fußverkehr.“

Grundsätzlich bestehe in solchen Situationen die Gefahr so genannter „Dooring-Unfälle“. Gerade wenn aus Unachtsamkeit ohne ausreichenden Schulterblick Türen in den Radweg hinein geöffnet werden, sind die Unfälle für Radfahrende meist mit größeren gesundheitlichen Folgen verbunden, heißt es. Die nun vorhandenen 0,75 Meter breiten Sicherheitstrennstreifen zu den parkenden Fahrzeugen würden den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen entsprechen und an die entsprechenden Radverkehrsanlagen westlich der Kreuzung mit der Zwickauer Straße anschließen.

„Die bisherigen Radwege werden in Abschnitten wie dem am Wilhelm-Külz-Park als Fußweg belassen und ausgewiesen, so dass dort jetzt ein bei jeder Witterung komfortabler Fußweg existiert“, betont der Sprecher. „An anderen Stellen, wie vor dem Hornbach-Markt, wurde der ehemalige bauliche Radweg mit in den Grünstreifen integriert und entsiegelt.“