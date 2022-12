﻿Erzgebirgische Bergparade in Leipzig: Die schönsten Bilder des Tages

Sie ist eines der Highlights des Leipziger Weihnachtsmarktes: Die Erzgebirgische Bergparade. Am Samstagnachmittag lockte das Spektakel zahlreiche Menschen in die Leipziger Innenstadt. Hier finden Sie die schönsten Bilder des Weihnachtsumzuges.

Leipzig. Die Erzgebirgische Bergparade sorgte am Samstagnachmittag für viel Begeisterung und Jubel in der Leipziger Innenstadt. Nach vier Jahren konnte der große Weihnachtsumzug als eines der Highlights des Leipziger Weihnachtsmarktes wieder stattfinden. Sieben Bergmannskapellen mit mehr als 250 Musikerinnen und Musikern zogen unter dem Motto "Glück auf, Glück auf... Der Bergmann ruft!" durch die Straßen Leipzigs und spielten erzgebirgische Lieder. Begleitet wurde der Zug von rund 370 Uniformträgern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Parade startete um 16 Uhr in der Goethestraße, gegenüber vom Hauptbahnhof, zog dann durch Nikolaistraße, Brühl und Ritterstraße in die Grimmaische Straße, machte einen Abstecher über Schuhmachergäßchen und Reichsstraße zurück auf die Grimmaische, und lief dann weiter in Richtung Markt. Als Höhepunkt des Tages fand ein großes Abschlusskonzert auf dem Richard-Wagner-Platz statt. Hier finden Sie die schönsten Bilder des Tages.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von LVZ