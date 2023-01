﻿Diamanten, Gold, Perlen: Diebe stehlen teuren Schmuck aus Leipziger Eigenheim

Leipzig. Aus einem Eigenheim im Leipziger Osten haben Diebe hochwertigen Goldschmuck gestohlen, wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab. Darunter waren diamentenbesetzte Ringe, Anhänger und Broschen aus 333er Gold. Vieles davon sind Unikate. Die Bestohlenen versprechen nun einen hohen Finderlohn für die Rückgabe des Schmucks.

Keine Hinweise zu Schmuck und Täter – Zeugen gesucht

Der Diebstahl habe sich bereits zwischen Mitte Oktober und Anfang November 2022 im Leipziger Stadtteil Althen-Kleinpösna ereignet. Bisher gebe es jedoch keine Erkenntnisse zu den Tatverdächtigen oder darüber, wo sich der Schmuck jetzt befindet, heißt es. Es sei zudem möglich, dass die Wertstücke über das Internet, bei Händlern oder auf der Straße verkauft wurden. Deswegen bittet die Polizei die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Schmuck und den Dieben.

Brosche und Kettenanhänger mit hellblauem Stein © Quelle: Polizei Sachsen

Insgesamt stahlen die Diebe mehr als 15 Schmuckstücke aus dem Haus am Theodor-Kunz-Ring, darunter eine Brosche und einen passenden Kettenanhänger mit hellblauem Stein sowie eine etwas größere Brosche mit rechteckig geschliffenem Edelstein.

Brosche mit rechteckig geschliffenem Edelstein © Quelle: Polizei Sachsen

Zusätzlich werden vier Ringe aus 333er Gold gesucht. Einer davon hat zwei kleine Fassungen mit Milchzähnen auf einem Goldteller, ein anderer hat zwei lilafarbene, quadratische Steine, ein dritter hat eine kleine Fassung mit einem Diamanten und der vierte Ring zeichnet sich durch eine Goldfassung mit orangem ovalen Stein aus.

Vier Goldringe, drei davon Unikate, wurden von den Dieben gestohlen. © Quelle: Polizei Sachsen

Außerdem wurde ein Blumenset aus massivem 333er Gold entwendet. Das Set besteht aus einer Kette mit einem etwa 20 Millimeter großen blumenförmigem Anhänger, zwei blütenförmigen Ohrsteckern und einer analogen Brosche.

Die Tatverdächtigen entwendeten ein blumenförmiges Schmuckset. © Quelle: Polizei Sachsen

Weiterhin stahlen die Diebe eine dreiteilige Schmuckgarnitur, deren Einzelteile mit Spinellen, Zirkonen, Rubinen, Topasen, Turmalinen, Alexandriten, Kunziten, Aquamarinen, Padparadschas und Amethysten verziert sind. Das Set besteht aus einer Kette mit 31 Millimeter großem Anhänger, einer 80 Millimeter langen Brosche und einem Amreif. Anhänger und Brosche wiegen je 5,1 Gramm, der Armreif ist 17,8 Gramm schwer.

Die Diebe entwendeten ein Schmuckset, dessen Einzelteile mit verschiedenen Schmucksteinen verziert sind. © Quelle: Polizei Sachsen

Zudem wird ein zweiteiliges Herzset vermisst. Der zugehörige Anhänger wiegt 3,6 Gramm und zeichnet sich aus durch drei massive Goldstege, einer echten Perle und einem echten Diamanten. Der passende Ring besteht aus massivem 585er Gold und wird ebenfalls von einer echten Perle, einem Brillianten und drei Goldstäben geziert. Auf dem Ring sind die Buchstaben „WK“ geprägt.

Gesucht wird außerdem ein zweiteiliges Herzset. © Quelle: Polizei Sachsen

Zudem fehlen eine goldene Uhr und ein Ehering aus weißen Perlen in einer Traubenform aus 585er Gold mit Gravur.

2500 Euro Finderlohn für gestohlenen Schmuck

Die Geschädigten haben für die Rückgabe des gesamten Schmuckes im unversehrten Zustand eine Belohnung in Höhe von insgesamt 2.500 Euro versprochen, so die Polizei. Wer gestohlene Einzelteile unversehrt zurück bringt, wird mit 10 Prozent des jeweiligen Materialpreises belohnt. Hinweise zu dem Diebesgut, dessen Verbleib oder möglichen Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 in 04275 Leipzig oder telefonisch unter 0341 3030-0 entgegen.

Von fku