Diebe und Randalierer suchen Propsteikirche heim

Leipzig. Jetzt wurde auch die neue katholische Propsteikirche St. Trinitatis am Martin-Luther-Ring von Vandalen heimgesucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hebelten Unbekannte am Dienstag während der Öffnungszeiten eine Geldkassette aus Granit heraus, die in einen Opferstock integriert war. Die Diebe konnte damit unerkannt entkommen. In der Kassette befand sich ein niedriger dreistelliger Betrag Spendengelder.

Am selben Tag randalierte auch noch gegen 14 Uhr ein unbekannter Mann im Kirchraum. Er warf mehrere Bücher umher und beschädigte die Krippenfiguren, heißt es im Polizeibericht. Danach sei er geflüchtet.

Auch im Inneren hat das neu gebaute Gotteshaus eine moderne Anmutung. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Die Höhe der entstandenen Sachschäden konnte noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen.

Der Neubau wurde im Jahr 2015 geweiht und ist der größte Kirchenneubau in Ostdeutschland seit der Friedlichen Revolution von 1989. Die Baukosten von rund 17 Millionen Euro wurden zum größten Teil mit Spenden aus ganz Deutschland aufgebracht. Das Gotteshaus steht genau gegenüber dem Leipziger Rathaus und ist komplett mit Rochlitzer Porphyr verkleidet.