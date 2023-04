﻿Prioritätenliste für Leipzig: Diese 14 Brücken sollen bald saniert werden

Leipzig. Bei der Sanierung von Brücken hinkt Leipzig dem eigenen Anspruch offenbar weit hinterher. Für den Zeitraum 2013 bis 2020 hatte die Stadt eine Prioritätenliste mit 70 Bauwerken erstellt, die mehr oder weniger dringend ertüchtigt werden müssten. „Davon konnten bisher 23 Maßnahmen realisiert werden“, heißt es jetzt in einem Evaluierungsbericht des Baudezernates. Tatsächlich geschafft wurde in zehn Jahren demnach nur knapp ein Drittel der Vorhaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Häckchen setzen konnte die Kommune zum Beispiel hinter die Plagwitzer Brücke in der Karl-Heine-Straße, die neue Elsterbrücke in der Elsterstraße, die Antonienbrücken, die S-Bahn-Überführungen in der Bornaischen Straße, die Richard-Lehmann-Straße (Schlachthofbrücke) sowie die Miltitzer Allee. Ebenfalls erneuert wurden die Brücke Tauchaer Straße, die Teslabrücke nahe der Torgauer Straße und die Landsberger Brücke – um nur einige der größten abgeschlossenen Projekte zu nennen.

„Vielzahl nicht abgearbeiteter Maßnahmen“

Doch bei 45 Brücken, die ebenfalls im „Mittelfristigen Straßen- und Brückenbauprogramm“ der Stadt standen, wurde noch nicht mal angefangen – zudem der Bau der Brücke Durch die Felder II in Kleinpösna sowie eine Mühlgraben-Überquerung in der Brückenstraße ersatzlos gestrichen. Deshalb betont das Dezernat in seinem Bericht, es habe sich hier um „kein Realisierungsprogramm“ gehandelt, sondern nur um eine Prioritätenliste. „Die Realisierung der Einzelmaßnahmen war jeweils in den vom Stadtrat zu beschließenden Haushalten zu planen und musste sich an diversen externen Einflussfaktoren sowie der Auslastung der personellen und finanziellen Ressourcen der Stadt ausrichten.“ Mitunter hätten auch Aspekte der Verkehrssicherheit oder Abläufe bei Bau-Partnern wie den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) zu anderen Prioritäten geführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese 14 Brücken sollen kurzfristig saniert werden. © Quelle: Stadt Leipzig

Trotzdem spricht das Dezernat von einer „Vielzahl bisher nicht abgearbeiteter Maßnahmen“. Für 14 der 45 Brücken, die auf eine Instandsetzung oder den Komplettaustausch warten, sei immerhin Land in Sicht. Sie sollen „kurzfristig“ saniert werden. Konkret handelt es sich dabei um die Georg-Schwarz-Brücken I und II, die Gustav-Esche-Brücke I, die Leutzsch-Wahrener-Brücke, die Zeppelinbrücke, die Karlbrücke, weitere Brücken in der Richard-Lehmann-Straße, die Geithainer Straße, die Hirschfelder Straße, die Göteborger Straße, den Nahlesteg, die Wiederitzscher Brücke, die Sachsenbrücke im Clara-Zetkin-Park und eine Brücke im Volkshain Stünz.

Diese 31 Brücken bleiben ohne Termin

Für 31 Brücken, die schon in dem alten Plan standen, gebe es aber nach wie vor keine Termine. Nur „langfristig realisiert“ werden demnach die Beipertbrücke, Hundewasserbrücke, Landauer Brücke, Gerberstraße, Torgauer Straße I, Markthallenbrücke, Frankfurter Brücke, Raschwitzer Brücke, Brücke Leutzscher Allee, Paußnitzbrücke, Wiederitzscher Landstraße, Brücke Am Pfingstanger III, Gottschalkstraße, Am Pfingstanger IV, Lößniger Brücke, Leibnizbrücke, Miltitzer Allee, Schlegelbrücke, Weißenfelser Brücke, König-August-Brücke, Rosentalgasse, Seestraße, Brücke Mölkau Dorfplatz, Sasstraße, Sesenheimer Straße, Borngasse, Forstweg, die Brücke Am Dorfteich in Kleinpösna, Gießerbrücke, Erich-Köhn-Straße.

Die Arbeiten für eine Ausweichtrasse an der Gustav-Esche-Brücke I (über die Luppe) wurden schon begonnen. Den Baubeschluss zum Neubau der Brücke nahm OBM Burkhard Jung (SPD) in der jüngsten Ratsversammlung jedoch von der Tagesordnung, nachdem es Streit um das Fällen von Bäumen gab. © Quelle: Wolfgang Sens

Die alte Liste werde vorerst weiterverwendet, jedoch – anders als früher vom Rathaus angekündigt – für die Jahre von 2020 bis 2024 kein Anschlussplan mehr vorgelegt. Das erklärte das Dezernat auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im November 2022. Die Stadt verfüge inzwischen mit ihrer mehr als 100 Seiten umfassenden „Mobilitätsstrategie für Leipzig 2030 – Rahmenplan zur Umsetzung“ über ein anderes Instrument, das auch die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur steuern soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einige Vorhaben tauchen gar nicht auf

Um keine parallelen Dokumente mehr zu führen, wolle die Verwaltung die alten Listen in die nächste Fortschreibung der Mobilitätsstrategie einarbeiten, müsse dabei aber neue Kriterien beachten. „Da hierfür ein wesentlich höherer Bearbeitungsaufwand erforderlich ist, kann noch keine klare Terminierung der Übergabe der Fortschreibung erfolgen“, so die Auskunft des Rathauses vor vier Monaten.

Vermutlich erklärt das auch, weshalb einige wichtige Brückenbau-Vorhaben in dem aktuellen Evaluierungsbericht gar nicht auftauchen. Zum Beispiel fehlen die schon laufenden Arbeiten zum Neubau der Poniatowskibrücke in der Lessingstraße und die 2022 gestarteten Arbeiten an der Gustav-Esche-Brücke II werden nur beim Straßenbau erwähnt. Nicht zu finden ist auch die Klingerbrücke in der Käthe-Kollwitz-Straße: Sie sollte nach früheren Angaben der Stadt ab 2028 einen Neubau erhalten, bekam schon vor zwei Jahren wegen Baumängeln eine Lastbeschränkung des Lkw-Verkehrs.