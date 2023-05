Die beliebtesten Babynamen Deutschlands im Jahr 2022 sind nun bekannt. Eltern aus Leipzig haben sich teilweise gegen die bundesweiten Favoriten entschieden. Emma und Noah sind in der Messestadt aber ähnlich beliebt wie im Rest des Landes.

Leipzig. „Emilia und Noah, es geht nach Hause.“ Auf dem Spielplatz dürften sich damit auch in den kommenden Jahren gleich eine ganze Reihe Kinder angesprochen fühlen. Beide Namen sind 2022 – wie bereits in den beiden Vorjahren – die beliebtesten Babynamen in Deutschland gewesen. Das ergab die Liste der häufigsten Erstnamen, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden mitteilte.