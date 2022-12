Wer zu Neujahr in Leipzig nicht auf das Sonntagsfrühstück verzichten will, muss nicht verzweifeln: Einige Bäcker haben auch am Feiertag nach Silvester ihre Türen geöffnet. Welche das sind, können Sie hier nachlesen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket