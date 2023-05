Leipzig: Diese Bürgerbüros bleiben am 31. Mai geschlossen

Leipzig. Die Bürgerbüros in Böhlitz-Ehrenberg, Leutzsch, Wiederitzsch, im Gohlis-Center und im Ratzelbogen bleiben am Mittwoch, 31. Mai, geschlossen. Grund hierfür ist laut Leipziger Stadtverwaltung eine Personalveranstaltung. Zudem seien die Büros in der Otto-Schill-Straße und der Wiedebach-Passage an diesem Tag nur von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Alle übrigen Anlaufstellen in Schönefeld, Stötteritz, im Paunsdorf Center, in Liebertwolkwitz sowie im Südwest-Zentrum würden den Bürgerservice zu den regulären Zeiten anbieten, so die Verwaltung.

Terminvereinbarung und Kontakt per E-Mail möglich

Für Online-Terminvereinbarungen und Fragen sind die Bürgerbüros per E-Mail (buergerbueros@leipzig.de) und auf ihrer Website terminvereinbarung.leipzig.de weiterhin jederzeit erreichbar. Die geänderten Öffnungszeiten sind zudem unter www.leipzig.de/buergerbuero einsehbar.

LVZ