﻿Restaurants und Läden müssen schließen: Ein schwieriges Jahr für Leipzigs Einzelhändler

Leipzig. Auch wenn die Messestadt im aktuellen Handelsreport des Freistaats tendenziell gut abschneidet, haben Einzelhändler in Leipzig bisweilen wirtschaftliche Probleme.

Einzelhandel und Restaurants in Leipzig gleichermaßen betroffen

Das Leipziger Restaurant Kartoffelfräulein ist bereits seit dem 22. Dezember geschlossen, nun folgen zum Jahresende weitere Lokale, zum Beispiel das chinesische Restaurant Chinabrenner im Leipziger Westen. Auch das erst vor etwa zwei Jahren eröffnete Pretty Please auf der Zschocherschen Straße hat wieder geschlossen.

Aber auch für Einzelhandelsbetriebe war das Jahr 2022 wirtschaftlich kein leichtes, wie Gunter Engelmann-Merkel, Vorsitzender des sächsischen Handelsverbandes, erklärt: „Wir sind von einer Krise in die nächste gesteuert, aus der Pandemie heraus in die jetzige Situation mit dem Krieg in der Ukraine.“

Die Folgen des Krieges hätten die Einzelhändler doppelt getroffen. Auf der einen Seite habe sich dadurch das Kaufverhalten von Kundinnen und Kunden verändert, auf der anderen Seite seien außerdem deutlich höhere Kosten für die Läden entstanden. Als Beispiele dafür nennt Engelmann-Merkel höhere Energiepreise beim Kühlen oder Heizen, zudem gebe es immer wieder Schwierigkeiten bei Lieferketten. Auch die Erhöhung des Mindestlohns sei eine finanzielle Belastung für die Unternehmen. „Das ist die schwere Last, die auf dem Handel liegt“, so Engelmann-Merkel.

Unverpackt-Laden im Leipziger Westen kann sich nicht halten

Unter anderem haben in den Höfen am Brühl mehrere Läden geschlossen. Auch das Geschäft "Einfach unverpackt" in Schleußig hat mit der aktuellen Situation zu kämpfen. So sehr, dass das Geschäft mit dem Jahreswechsel schließen muss, wie der Geschäftsführer Pierre Mischke sagt: "Mit Corona ging es schon abwärts, wir haben dann einen Aufruf an unsere Kundinnen und Kunden gestartet, dass wir ihre Unterstützung brauchen. Dann kamen der Krieg und die Preissteigerungen, das hat uns hier wirklich den Todesstoß versetzt."

Während der Pandemie habe der Laden außerdem keine finanzielle Unterstützung durch den Bund bekommen. Gemeinsam mit dem Schwesterladen in der Leipziger Südvorstadt habe das Geschäft zwar schwarze Zahlen geschrieben, aber einzeln gesehen sei es nicht rentabel gewesen.

Das Geschäft in Schleußig wurde im November 2019 eröffnet „weil der Laden in der Südvorstadt aus allen Nähten geplatzt ist. Dann sind uns aber viele Einnahmen weggebrochen“, so Mischke. Deshalb schließt die Filiale am 30. Dezember, die Filiale am Südplatz soll bestehen bleiben.

„Halbwegs versöhnlicher Jahresabschluss“

Trotz aller Probleme könne man die Situation aber auch positiv sehen, wie Engelmann-Merkel vom Handelsverband sagt: „Es sind keine riesengroßen Lücken entstanden, viele haben es geschafft, durch diese schwere Zeit zu steuern.“ Denn das Weihnachtsgeschäft im Dezember sei besser gewesen, als man erwartet habe.

Engelmann-Merkel mahnt, in der Zukunft vorsichtig zu bleiben: „Gut durchgekommen heißt natürlich bei größten Anstrengungen. Die Sorgenfalten waren groß und wir sind noch längst nicht durch. Aber wir sind gut aufgestellt.“