﻿Digitaler Weihnachtsmarkt bietet Makramee, Musik und Massagen

Leipzig. Als der Leipziger Weihnachtsmarkt im Vorjahr kurzfristig aus Pandemiegründen abgesagt wurde, war das für viele Gewerbetreibende und Kunstschaffende ein großer Schock. Spontan beschloss ein Leipziger, seinem Bekanntenkreis zu helfen.

Alternativer Weihnachtsmarkt im Internet

Andi Rietschel, Geschichtenerzähler und DJ, hatte eine Idee: "Ich wollte Freunden helfen und habe einen Online-Weihnachtsmarkt erstellt", erzählt der 48-Jährige. Mit 29 Ständen ging die Webseite im November 2021 an den Start – kostenfrei für alle Händlerinnen und Händler.

Auch 2022 ist er wieder auferstanden: Der Freundeskreis-Weihnachtsmarkt lädt abermals zum Stöbern ein – ohne Öffnungszeiten und für alle, die nicht aus dem Hause gehen können oder lieber in aller Ruhe schöne und nützliche Geschenke aussuchen möchten. Die Produktpalette reicht vom Naturerlebnis über Filzmode bis hin zu handgefertigten Keramikketten.

Spendenaufruf für Notleidende in Jemen

Aus dem digitalen Weihnachtsmarkt ist ein ganzjähriges Projekt unter dem Motto "Von Freunden für Freunde" kreiert worden, das auch Spenden für Bedürftige sammelt: "Wir rufen in der Vorweihnachtszeit dazu auf, anderen Notleidenden in der Welt zu helfen. Beispielsweise den Menschen in Jemen, die durch den jahrelangen Krieg an Hunger leiden. Mit 25 Euro ermöglicht man einer ganzen Familie eine monatliche Essensration", erklärt der Leipziger, der seit Mitte der Neunzigerjahre in der Messestadt lebt und am 19. Dezember auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt ab 16.30 Uhr eine Stunde lang den Besucherinnen und Besuchern Geschichten auf der Marktbühne vorliest.

