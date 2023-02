﻿Geld allein hilft nicht gegen den digitalen Flickenteppich

100 Millionen Euro will Leipzig in die Digitalisierung stecken. Das ist beachtlich. Es braucht aber auch einen Pfad, der aufzeigt, wohin die digitale Reise gehen soll – in der Verwaltung und in den Eigenbetrieben. Damit man nicht auf halber Strecke stehen bleibt, findet LVZ-Autor Klaus Staeubert.

Leipzigs Stadtverwaltung will in Sachen Digitalisierung einen großen Sprung wagen.

Leipzig. Was die Digitalisierung anbelangt, ist Deutschland ein großer Flickenteppich. Nicht nur, dass ein schneller Internetzugang davon abhängt, wo ich wohne. Selbst die Behörden in Bund, Ländern, Landkreisen und Kommunen machen dabei ihr eigenes Ding. Weil sich Deutschland für ein dezentrales Modell der Verwaltungsdigitalisierung entschieden hat. „Das können Sie sich so vorstellen, als ob Amazon jeden Auslieferfahrer damit betraut, eine eigene Bestellplattform und ein eigenes Wartungssystem zu erstellen“, beschreibt Leipzigs Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) die Situation.

Schlimmstenfalls passiert dann das, was während der Corona-Krise das Management der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung erschwerte: Weil die Gesundheitsbehörden Dutzende verschiedene Systeme nutzten, war ein schneller Datenaustausch zeitweise kaum möglich.

Paradox: Unausgereiftes E-Ticket, dafür aber CO2-Rechner

Jede Kommune versucht nun, ihr Bestes daraus zu machen. 100 Millionen Euro, die Leipzig in den nächsten vier Jahren in die Digitalisierung investieren will, sind eine beachtliche Hausnummer. Die jetzt vorgestellte Agenda kann allerdings nur der Anfang sein. Es braucht einen Pfad, der aufzeigt, wohin die digitale Reise gehen soll – in der Verwaltung, aber auch in den Eigenbetrieben.

Damit man nicht auf halber Strecke stehen bleibt. Wie etwa in den Kulturhäusern der Stadt. Für sie will die Kommune jetzt zusammen mit Dresden einen CO2-Rechner entwickeln. Auf der anderen Seite muss man im Gewandhaus noch ein Papierticket kaufen oder sich zuschicken lassen, um es auch für die Bus- oder Straßenbahnfahrt am Konzerttag nutzen zu können, weil elektronische Tickets keine ÖPNV-Fahrberechtigung haben. Dass das problemlos geht, erleben regelmäßig zehntausende Stadionbesucher bei RB.