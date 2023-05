﻿Das „Doppel-M“ auf dem Leipziger Wintergartenhochhaus steht still

Kostenfrei bis 13:03 Uhr lesen

Erinnerung an Leipzig-Besuch

König Charles III. wird am Sonnabend in London offiziell gekrönt. Als Prinz Charles besuchte der britische Thronfolger fast genau vor vier Jahren Leipzig. Tausende Menschen jubelten ihm und seiner Gattin Camilla zu – Erinnerungen an den Tag, als Leipzig in royalem Glanz schwelgte.