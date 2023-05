Leipzig dreht am Rad - das war der Dienstag

Letzter Aufenthaltsort in Nordsachsen

27-Jähriger wird in Leipzig-Marienbrunn vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Am 28. April habe Herr E. seine Wohnung im Südosten Leipzigs verlassen, so die Behörden. Später wurde er in schlechtem Gesundheitszustand noch in Beilrode (Nordsachsen) gesehen. Seitdem fehlt vom 27-Jährigen jede Spur.