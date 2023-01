﻿Haben Leipzig, Dresden, Halle ein Problem mit Jugendbanden?

In Mitteldeutschland steigt die Zahl der Raubüberfälle durch Jugendliche. Die Polizei spricht von Intensivtätern. Dresden und Halle haben ein Problem mit Jugendbanden – auch in Leipzig nehmen Vorfälle zu. Die Einschätzung der Polizei:

Leipzig. Leipzigs Probleme mit Jugendbanden werden größer: Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es am Dienstag in der Leipziger City erneut zu mehreren räuberischen Erpressungen – die Täter waren offenbar zwei 13-Jährige und ein 17-Jähriger. Auch am Mittwoch war ein 17-Jähriger in der Leipziger City von drei Gleichaltrigen bedroht und geschlagen worden; am zweiten Weihnachtsfeiertag hatten drei junge Männer in Paunsdorf fünf andere Jugendlichen mit Messer und Reizgas angegriffen, um Geld zu erpressen.

„In Leipzig gibt es verschiedene solcher Gruppen, unter denen es auch Vernetzungen gibt“, skizziert Polizeisprecher Olaf Hoppe auf LVZ-Anfrage die Lage. „Wir sind an diesem Thema sehr aktiv dran.“

Messer an den Kopf gehalten

In Leipzig ist es jetzt Beamten der Inspektion Zentrale Dienste gelungen, am Brühl eine Gruppe von drei mutmaßlichen jungen Erpressern zu stellen. Zwei 13-Jährige und ein 17-Jähriger seien deutsche Staatsbürger und hätten mehrere Messer mitgeführt, heißt es.

Die drei junge Leute sollen am Mittwoch in kurzem Abstand mehrere Straftaten in der Leipziger Innenstadt begangen haben. Sie bedrohten gegen 16.05 Uhr in der Grimmaischen Straße zwei 15-Jährige mit einem spitzen Gegenstand forderten Bargeld, heißt es. Die Opfer flüchteten.

Wenige Minuten später forderten die drei Täter zwei 16-Jährige auf, eine Tasche herauszugeben. Auch diese Opfer flohen in ein Kaufhaus. Und gegen 16.35 Uhr erpressten sie von einem 15-Jährigen in der Reichsstraße Bargeld: Sie hielten ihn ein Messer an den Kopf und erbeuteten zehn Euro.

Ins Gesicht geschlagen und Reizgas versprüht

Andere bislang unbekannte junge Männer überfielen einen Tag später in Leipzig eine Gruppe von sechs Freunden, die in den Höfen am Brühl unterwegs waren. Ein Opfer wurde mit einem spitzen Gegenstand aufgefordert, seine Tasche zu übergeben. Einem anderen 17-Jährigen Jugendlichen wurde ins Gesicht geschlagen.

Am Straßenbahnhof Leipzig-Paunsdorf attackierten am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages drei unbekannte junge Leute eine Gruppe von fünf Gleichaltrigen. Auch dort wurden Messer gezückt und Reizgas versprüht, um Bargeld zu erpressen.

Während die Polizei in Dresden der ausufernden Jugendkriminalität mit einer Sonderkommission gegensteuert, sieht die Leipziger Polizei diese Notwendigkeit nicht. Die Zahl der Raubstraftaten von Jugendlichen sei zwar auch in Leipzig angestiegen, aber nicht so stark wie in Dresden, sagt Leipzigs Polizeisprecher Hoppe. „Bei uns gibt es Jugendbanden im Leipziger Westen in Grünau, im Leipziger Osten bis nach Paunsdorf und in der Leipziger Innenstadt.“ In der City hätten sich die Höfe am Brühl zu einem beliebten Treffpunkt der Szene entwickelt. Diese Phänomene seien aber nicht neu und würde von den Beamten der Fachkommissariate „Jugend“ und „Raub“ bearbeitet – der aktuelle leichte Anstieg rechtfertige in Leipzig nicht den Einsatz eine Sonderkommission.

„Zahl der Jugendstraftaten hat sich verdreifacht“

Dresdens Polizeipräsident Lutz Rodig spricht von 113 registrierte Raubstraftaten mit jugendlichen mutmaßlichen Tätern seit Jahresbeginnen. Im Vergleich zu den Jahren 2018 bis 2020 habe sich die Zahl verdoppelt; verglichen mit dem Vorjahr sogar verdreifacht. Die neue Sonderkommission „Iuventus“ werde jetzt mit 15 Ermittlern eine effektivere Bearbeitung der Fälle ermöglichen.

Auch in Dresden sind die Opfer der kriminellen Jugendlichen meist Gleichaltrige, von denen die Herausgabe von Handys, Kopfhörern oder Musik-Boxen gefordert wird. Täterinnen und Täter sind dabei nicht selten mit Waffen wie Schlagstöcken, Schlagringen oder Messern bewaffnet. Bislang hat die Polizei dort 87 Tatverdächtige ermittelt, darunter auch Intensivtäter. Mehr als die Hälfte von ihnen hätten die deutsche Staatsangehörigkeit, heißt es.

In Leipzig gibt es seit dem 22. Dezember gegen jugendliche Intensivtäter Haftbefehle. Sie gehören zu einer dreiköpfigen Gruppe, die am 10. Dezember in den Höfen am Brühl von einem 13-Jährigen eine Geldkarte erpresst und damit eine hohe dreistellige Bargeldsumme abhoben haben sollen.

Leipziger Polizei entdeckt Intensivtäter

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen 14-jährigen Serben, einen 17-jährigen Nordmazedonier und einen 17-jährigen Georgier. In der Wohnung des 17-jährigen Nordmazedoniers wurde sein 19-jähriger Bruder angetroffen, gegen den ein sogenannter Sitzungshaftbefehl besteht. In der Wohnung des zweite 17-jährigen Beschuldigten stieß die Polizei auf fünf weitere Georgier; gegen einen von diesen - einem 52-Jährigen – bestand ein Vollstreckungshaftbefehl, der vor Ort durch Zahlung einer Geldstrafe abgewendet werden konnte.

In Sachsen-Anhalts größter Stadt Halle haben verzweifelte Mütter öffentlich Alarm geschlagen, nachdem ihre Kinder auf dem Schulweg und auf öffentlichen Plätzen brutal überfallen wurden. Die Polizei hat dort seit März 126 Tatverdächtige mit unterschiedlichen Nationalitäten ermittelt und einige Haftbefehle erlassen. Die Angriffe würden an beliebten Treffpunkte junger Menschen stattfinden, heißt es: am Landesmuseum für Vorgeschichte, am Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“, auf Lehmannsfelsen, am Paulusberg, am August-Bebel-Platz und am Reileck.

Die Polizei hat die Ermittlungen jetzt in einem spezialisierten Fachgebiet gebündelt. Außerdem werden verstärkt Polizeikräfte eingesetzt, die die bekannten Treffpunkte regelmäßig bestreifen.