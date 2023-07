﻿Stadtrat will Drogenkonsumraum in Leipzig möglich machen

Leipzig. Die Stadt will in der Drogenpolitik umsteuern: Bis Jahresende 2023 soll zunächst eine Machbarkeitsstudie vorgelegt werden, um betreute Drogenkonsumräume in Leipzig zu etablieren. Der Stadtrat folgte einer Initiative der Fraktionen Linke, Bündnis 90/Grüne sowie Freibeuter. Dabei soll zunächst der Bedarf für solche Drogenkonsumräume ermittelt werden, in denen Menschen unter hygienischen und risikoarmen Bedingungen und mit einfachem Zugang zur Beratung Drogen konsumieren können.

30 solcher Räume gibt es in Deutschland

Hintergrund: Der Konsum illegaler Drogen führt auch in Leipzig zu negativen sozialen und gesundheitlichen Folgen sowohl für die konsumierenden Menschen als auch für die Öffentlichkeit. „Wir dürfen die Augen nicht vor der Realität verschließen: Öffentlicher Drogenkonsum gehört an einigen Orten in Leipzig leider zum Alltag“, so Linken-Politikerin Juliane Nagel. „Eine Politik, die auf Verbote und Repressalien setzt, ist zum Scheitern verurteilt.“

Durch solche Angebote könnten das Infektionsrisiko für Krankheiten wie HIV oder Hepatitis minimiert oder Todesfälle verhindert werden. In Deutschland gebe es 30 solcher Räume – Leipzig könnte die erste Stadt in Ostdeutschland sein. Möglich wäre es, Schwerstabhängige an Hilfsangebote und Suchttherapien weiterzuvermitteln sowie Akuthilfe im Falle einer Überdosis zu leisten.

Bürgermeisterin Münch denkt an mobile Station

Sascha Matzke (Freibeuter): „In einer wachsenden Stadt müssen wir diesem Bedarf gerecht werden.“ Damit werde auch das Gesundheitssystem entlastet, sagt Matzke, der als Pflegefachkraft arbeitet. Die Grünen verweisen zudem auf den Effekt für die Nachbarschaft. Bei einem rückläufigen Konsum illegaler Drogen, etwa in Parkanlagen, gebe es dort deutlich weniger benutztes Spritzbesteck und weitere Mittel, welche oft zum Konsum der Drogen verwendet werden.

Der Freistaat wolle sich fachlich an der Studie beteiligen, so Sozialbürgermeisterin Martina Münch (SPD): „Die Drogenszene wechselt rasch, deshalb denken wir an eine mobile Station“, sagte sie. Genaueres solle aber die Studie klären. Der Stadtrat stimmte mehrheitlich zu, etliche CDU-Stadträte sowie die AfD waren dagegen.

