Durchsuchungen wegen Kinder- und Jugendpornografie in Leipzig und der Region

Leipzig. Aktuell laufen in Leipzig sowie in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen Durchsuchungen im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendpornografie, das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Einsatzkräfte der Leipziger Kriminalpolizei führen die Durchsuchungen mit Unterstützung der sächsischen Bereitschaftspolizei durch. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit mehreren Ermittlungsverfahren wegen der Verbreitung, des Erwerbs oder des Besitzes kinder- oder jugendpornographischer Inhalte.

„Mit dieser konzentrierten Aktion soll der signifikanten Zunahme von Ermittlungsverfahren aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpornografie effektiv begegnet werden“, so die Polizei. Die zunehmende Digitalisierung habe die Möglichkeiten der Verbreitung von kinder- und jugendpornografischen Inhalten vereinfacht. Dies werde als wesentlicher Grund für die seit Jahren ansteigenden Fallzahlen gesehen.

Polizeiliche Maßnahmen werden noch Stunden dauern

Ein weiterer Faktor sei das Engagement großer Telemedienanbieter im Kampf gegen kinder- und jugendpornografische Inhalte. Durch technische Weiterentwicklungen und länderübergreifende Zusammenarbeit, insbesondere bei den Meldewegen verdächtiger Inhalte durch das National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) in den USA, sei es möglich geworden, diese Straftaten effektiver zu verfolgen, hieß es.

Nach Angaben der Polizei werden die polizeilichen Maßnahmen am Mittwoch noch einige Stunden andauern.

