E-Scooter-Fahrer stirbt nach Unfall im Leipziger Osten – Anwohner versuchten noch zu helfen

Leipzig. Im Leipziger Osten ist am Donnerstag ein E-Scooter-Fahrer tödlich verunglückt. Am Tag danach sitzt der Schock bei Anwohnerinnen und Anwohnern, die das Unglück im Stadtteil Anger-Crottendorf selbst gesehen und zum Teil als Ersthelferinnen und Ersthelfer vor Ort waren, noch tief. Denn letztlich waren alle Bemühungen umsonst: Der 54-Jährige verstarb kurz nach seinem Sturz direkt an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit seinem eigenen Fahrzeug gegen 11.50 Uhr von der Hanns-Eisler-Straße kommend auf einen kleinen Trampelpfad eingebogen und wollte dort durch eine kleine Grünanlage zur Georg-Fuchs-Straße fahren. Durch den Park führt auch ein kombinierter Rad-/Fußweg, die genommene Abkürzung ist davon nur wenige Meter entfernt. Am Ende dieses Pfades sei er dann gestürzt, sagte Polizeisprecher Chris Graupner am Tag danach.

Bordsteinkante könnte Sturz verursacht haben

Von einer Bordsteinkante zum leicht erhöhten Gehweg ist die Rede. Die ist nur ein paar Zentimeter hoch. Deshalb ist bislang auch noch unklar, warum der E-Scooter-Fahrer an dieser Stelle zu Fall kam. Sicher ist bislang nur: Der 54-Jährige verletzte sich bei seinem Sturz und wurde unweit der Bordsteinkante von Anwohnern gefunden.

Eine der Beteiligten berichtete am Freitag von Verletzungen am Kopf und davon, wie herbeigeeilte Menschen noch versucht hätten, dem Gestürzten zu helfen – und die dabei mit der Besatzung des Rettungswagens in Kontakt standen, der sich auf dem Weg zur Unfallstelle befand. Letztlich blieben die Versuche aber ohne Erfolg, die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Obduktion der Leiche soll Todesursache klären

Ob der Sturz und die Verletzungen, die der Roller-Fahrer dabei erlitt, tatsächlich die Ursache für den tragischen Ausgang des Unfalls sind, dazu mochte sich die Polizei nicht äußern. Es könnten auch gesundheitliche Probleme zu der Situation geführt haben. Ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden, die Leiche werde in diesem Zusammenhang in der Rechtsmedizin genauer untersucht, hieß es am Freitag.

In dem Wohnquartier in Anger-Crottendorf wird inzwischen auch darüber diskutiert, ob ein Umweg über den etwas besser ausgebauten Weg durch den Park das Unglück vermieden hätte. Die Polizei suchte am Donnerstag noch bis zum Nachmittag vor Ort nach Spuren.

Um die Umstände vollends aufklären zu können, bitten die Behörden Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden. Hinweise werden in der Verkehrspolizeiinspektion, Schongauerstraße 13, oder telefonisch unter der Nummer 0341 2552850 entgegengenommen.

