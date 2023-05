E-Scooter-Fahrer stürzt im Leipziger Osten und stirbt an Unfallstelle

Leipzig. Im Leipziger Osten ist am Donnerstag ein E-Scooter-Fahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 54-Jährige mit seinem eigenem Fahrzeug (Marke TrekStor) gegen 11.50 Uhr auf der Hanns-Eisler-Straße (Anger-Crottendorf) in südliche Richtung. Von dort sei er weiter auf einen unbefestigten Weg in Richtung Gregor-Fuchs-Straße abgebogen.

Auf der nördlichen Straßenseite der Gregor-Fuchs-Straße kollidierte der Mann dann aus noch unbekannten Gründen mit der Bordsteinkante des erhöhten Gehwegs und stürzte. „Durch den Sturz wurde der 54-Jährige verletzt und durch Ersthelfer am Unfallort versorgt. Kurze Zeit später verstarb er am Unfallort“, so ein Behördensprecher am Freitag.

Von einer Beteiligung anderer Fahrzeuge ist bislang nichts bekannt. Auch ist noch unklar, woran der E-Scooter-Fahrer tatsächlich gestorben ist. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Leiche soll in diesem Zusammenhang in der Rechtsmedizin genauer untersucht werden.

Um die Umstände des Unfalls klären zu können, bittet die Polizei mögliche Zeugninnen und Zeugen, sich bei ihr zu melden. Hinweise werden in der Verkehrspolizeiinspektion in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch unter 0341 / 255 285 0 entgegengenommen.

