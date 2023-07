Jugendliche flüchten in Altlindenau auf E-Scooter vor der Polizei

Leipzig. Zwei Jugendliche sind in der Nacht zu Dienstag in Altlindenau auf einem E-Scooter vor der Polizei geflüchtet. Das teilte die Behörde am selben Tag mit. Demnach sei ein 16-Jähriger in den frühen Morgenstunden mit einem Freund zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs gewesen, als sie über eine rote Ampel fuhren.

Als die Polizei die beiden kontrollieren wollte, sei der 16-Jährige sei mit seinem Beifahrer geflüchtet. Der Fahrer stürzte jedoch und konnte so gestellt werden, heißt es. Sein Begleiter entkam. Die Polizei stellte bei dem 16-Jährigen eine Blutalkoholkonzentration von 1,08 Promille fest.

