Sie stehen fest – Monopoly Leipzig Edition hat seine Straßen

Fußball-Kreisliga

Doppelt gefordert: FSV Krostitz II gastiert bei Doberschütz-Mockrehna und empfängt Kreismeister Löbnitz

Was geht noch? Am kommenden Wochenende wird in der Kreisliga Nordsachsen der vorletzte Spieltag ausgespielt. Dabei kommt es am Sonntag zum ultimativen Topspiel.