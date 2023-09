﻿Trotz Fluch des Juchtenkäfers: Ehemaliges „Gästehaus am Park“ in Leipzig komplett saniert

Leipzig. Am Revers von Stephan Praus prangt ein goldener Käfer. Nichtwissern enthält der Vorstand des Immobilien-Unternehmens Lewo die Auflösung des Jackett-Rätsels bis zu seiner Rede am Mittag vor. Das Tier hat eng zu tun mit der zähen und wirrungsreichen Sanierungsgeschichte des „Gästehauses am Park“ (GAP), dessen letzte Wohnungen am Freitag während eines „Summer-Ending-Events“ offiziell an die Eigentümer übergeben wurde.

Wohnungen in exquisiter Lage, der Garten voll bedeutender Gäste, das Foyer prall vom Chic von Baubranchen-Vertretern, das Büffet voller erlesener Speisen – dass Erich Honecker nicht mehr mitbekommen kann, wie viele Insignien des Großkapitals an diesem Tag das Gebäude an der Schwägrichenstraße kennzeichnen, ist eine Rücksichtnahme des Schicksals.

Begegnung im Gästehaus in den 1980er-Jahren: Alexander Schalck-Golodkowski, Georg Tandler, Günter Mittag, Franz Josef Strauß, Theo Waigel und Erich Honecker (v.l.). © Quelle: Rainer Mittelstädt

Das „Gästehaus am Park“, 1968 eröffnet, wurde vom SED-Chef und seinem Vorgänger Walter Ulbricht vor allem zu Messezeiten zum Nobelobjekt der Repräsentation. Laut Überlieferung ließ sich Honecker hier gern ein gut gekühltes DAB-Dosenbier und die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) servieren. Auch ein Restaurant und ein Kino waren im Haus untergebracht.

An diesem Ort soll zudem 1983 beim Besuch des bayerischen CSU-Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß im abhörsicheren Keller mit Honecker der Milliardenkredit ausgehandelt worden sein, der die fast bankrotte DDR am Leben hielt. Als es 1989 trotzdem vorbei war mit dem Sozialismus, wurde das GAP zum Hotel. Nach dem Verkauf durch die Treuhand 1995 verrottete das Areal.

Lange Jahre ein Schandfleck: Das ehemaliges Gästehaus am Park zu Beginn der Bauarbeiten 2020. © Quelle: André Kempner

28 Jahre später sind das denkmalgeschützte Mittel- und das dazugehörige Hochhaus endgültig saniert, ergänzt durch einen Neubau. Ab 2020 sanierte die Lewo AG den ehemaligen Lost Place, der in einem so miserablen Zustand war, „dass man sich das heute nicht mehr vorstellen kann“, wie Architekt Peter Homuth sagt. Vor knapp zehn Jahren wollte er in dem Objekt seinen 50. Geburtstag feiern – bis die Caterer sich wegen der fortgeschrittenen Baufälligkeit weigerten, es zu betreten.

Stephan Praus Firma hatte das „Gästehaus am Park“ bereits 2016 für rund neun Millionen Euro erworben. Wegen behördlicher Genehmigungsverfahren, Umweltschutzauflagen, Überarbeitungen von Konzepten und Neu-Verhandlungen hatte sich die Sanierung des Projekts in den vergangenen Jahren immer wieder verzögert.

Kunst am Bau: Lewo-Vorstand Stephan Praus, Restauratorin Doreen Feja und Kunsthistoriker Frank Zöllner(v. l.) vor dem sanierten Heisig-Relief. © Quelle: Andre Kempner

Eine besonders unvergessliche Herausforderung kreierte ein Ingenieur: Nach dem Fund eines winzigen Insekten-Kothaufens vermutete er, der streng geschützte Juchtenkäfer habe sich hier eingemietet. „Dieser Käfer hat eine große Macht ausgeübt – obwohl er nie da war“, konstatiert Stephan Praus. Eine Episode, die wegen der damit verbundenen Verzögerung „verantwortlich für etwa 30 Cent höhere Miete ist“. Als ironische Replik heftete sich der Lewo-Vorstand das Insekt des Anstoßes ans Revers.

Nun aber ist alles überstanden und laut Homuth „ein Stück Geschichte erhalten worden, auch aus Respekt vor der DDR-Architektur“. Das frühere „Gästehaus des Ministerrates und Politbüros der DDR“ besteht nun aus dem aufgestockten Flachbau, dem dazugehörigen, ebenfalls sanierten Hochhaus und der Ergänzung durch einen siebengeschossigen Neubau – insgesamt 118 mietbare Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen plus vier Gewerbeeinheiten. Zum gut 10 000 Quadratmeter großen Grundstück gehören eine Tiefgarage mit 98 Stellplätzen samt sattgrüner Außenflächen. Investitionskosten: rund 50 Millionen Euro.

Aufwendig rekonstruiert

Ganzer kulturhistorischer Stolz ist das Foyer mit dem sechs Meter langen Wandrelief, geschaffen vom Leipziger Maler und Grafiker Bernhard Heisig (1925–2011). In Kleinstarbeit hat es die Torgauer Restauratorin und Designerin Doreen Feja gereinigt, von Graffiti befreit und aufwendig rekonstruiert. „Ich habe die Farben nur reversibel leicht überlasiert“, sagt Feja.

Frank Zöllner, Professor am Institut für Kunstgeschichte der Universität Leipzig, entschlüsselt die Motive der Arbeit aus Gips, in denen Sowjetstern, Friedenstauben, Atommolekül und ein Navigationszirkel ein weites Spannungsfeld markieren zwischen Handel, Forschung und Arbeiterbewegung.

Künstler Kaeseberg an seiner Installation aus Licht, Objekten und Metall. © Quelle: André Kempner

Heisig trifft Kaeseberg

Wenige Meter entfernt hat der Leipziger Künstler Kaeseberg mit seiner Installation aus Licht, Objekten und Metall einen Kontrapunkt gesetzt. „Ein Dialog zwischen der damaligen Auftragsarbeit und einer zeitgenössischen Position“, erklärt Kaeseberg.

Dem offiziellen Teil folgen warmes Büffet, Prösterchen, auch eine Oldtimertour. Pure Dekadenz, hätte Honecker gesagt. Bevor er ein Glas Rotkäppchen-Sekt und die Westzeitungen konsumiert hätte.

Eröffnung des sanierten Gästehauses am Park mit dem mehrgeschossigen Neubau. © Quelle: André Kempner

