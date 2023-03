Haus- und Kinderärzte registrieren derzeit ein Infektionsgeschehen, das sie so bislang nicht kannten. Woher das kommen könnte und warum Sachsens Ärztechef Bodendiek in der Abschaffung der Maskenpflicht einen Fehler sieht.

Leipzig. Hustende und niesende Menschen, rappelvolle Wartezimmer, Ärzte und Pflegekräfte im Dauerstress: Sachsen wird derzeit von einer nicht enden wollenden Infektwelle durchgeschüttelt; auch in Leipzig kommen das Praxis-Personal kaum zum Durchatmen. Das Robert-Koch-Institut hatte in seinen Wochenberichten bereits von Mitte Februar bis Anfang März mehr Arztbesuche durch Atemwegsinfekte in Sachsen vermeldet.