Mann schläft ein und wird von Bekanntem bestohlen

Leipzig. Er schlief ein und wurde beklaut – am Samstagabend ist ein Mann in Leipzig von einem Bekannten bestohlen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 18.15 Uhr in der Bahnstraße in Lützschena-Stahmeln. Der 47-Jährige habe sich mit einem Bekannten im Freien getroffen und sei dabei eingeschlafen. Sein 42-jähriger Begleiter habe dann begonnen, ihm seine Wertsachen abzunehmen.

Währenddessen sei das Opfer aufgewacht und habe bemerkt, wie der Täter ihm seine Geldbörse, das Mobiltelefon und die Armbanduhr entwenden wollte. Der 42-Jährige schlug seinen Bekannten und verletzte ihn leicht. Als der Tatverdächtige versuchte, mit dem Diebesgut zu fliehen, hielten ihn Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 47-Jährige erhielt seine Sachen zurück. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Abend wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls vorläufig festgenommen. Im weiteren Verlauf beantragte die Staatsanwaltschaft Leipzig am Sonntag einen Haftbefehl, weshalb sich der Mann nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet.

Zum Verhältnis der beiden machte die Polizei auf Nachfrage keine weiteren Angaben.

