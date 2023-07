﻿Leipzig: Ein öffentliches WC für 31.000 Einwohner

Leipzig. Rund 65 Kilometer legt Ronny Ilm (53) auf nur einer einzigen Wartungstour in seinem E-Transporter zurück. Seit fast drei Jahrzehnten kümmert sich der 53-Jährige darum, dass Leipzigs öffentliche Toiletten in Schuss sind. Inzwischen macht er diesen Job für die RBL Media GmbH, die seit vier Jahren die WC im Auftrag der Kommune betreut. Einmal am Tag werden die Anlagen inspiziert und gesäubert, werden Verbrauchsmaterialien nachgefüllt, Abfallbehälter geleert. Eines der neuesten Toilettenhäuschen (viel Edelstahl und Glas, begrüntes Dach) steht seit wenigen Tagen auf dem Park-and-Ride-Parkplatz Neue Messe in Wiederitzsch.

Drei weitere, alle ebenfalls auf P+R-Parkplätzen, kommen in den nächsten Wochen noch hinzu. Am Völkerschlachtdenkmal steht das WC schon, muss nur noch an Wasser, Abwasser und Strom angeschlossen werden, berichtet RBL-Chef Daniel Lange. Anfang August geht es dann am Parkplatz am Schönauer Ring weiter, bis Jahresende auch auf dem Parkplatz am Bahnhof Knauthain.

Auf dem P+R-Parkplatz Neue Messe an der Georg-Herwegh-Straße in Wiederitzsch steht eine der neuesten öffentlichen Toiletten. © Quelle: Dirk Knofe

20 öffentliche Toiletten wird RBL dann in Leipzig unterhalten. Ein öffentliches WC für rund 31 000 Einwohner – plus Besucherinnen und Besucher der Stadt. So sieht es ein Vertrag mit der Kommune vor. Doch der Bedarf an stillen Örtchen ist in der 625 000-Einwohner-Stadt viel größer. Zu dem Ergebnis kam bereits vor zwei Jahren eine Untersuchung des Stadtplanungsamtes. Nach einer Analyse hatte die Behörde weitere 31 Orte in Leipzig ermittelt, an denen ein öffentliches WC fehlt. Ausschlaggebend für die Auswahl waren unter anderem der Anteil der Einwohner über 60 Jahre und die Einwohnerdichte, ob es sich um einen touristischen Hotspot oder ÖPNV-Übergang handelt und ob eine „hygienische Problem-/Beschwerdelage“ vorliegt. Im vergangenen Jahr wechselte jedoch die Zuständigkeit für die Toilettenplanung vom Bau- zum Umwelt-/Ordnungsdezernat. Dort wurde im Oktober 2022 eigens ein WC-Koordinator eingestellt.

Stadtverwaltung: Toilettenkonzept bis Jahresende fertig

Dieser entwickelt derzeit, so ein Stadtsprecher auf LVZ-Anfrage, das vom Stadtplanungsamt ausgearbeitete Papier weiter. Dieses „Gesamtstädtische Konzept für öffentliche Sanitäranlagen“ soll nun voraussichtlich bis Ende dieses Jahres fertig sein – und nach Abschluss der rathausinternen „Abstimmungsprozesse“ der Ratsversammlung vorgelegt werden. Zu inhaltlichen Punkten wollte sich das Rathaus noch nicht äußern – auch nicht zu den voraussichtlichen Kosten. Das Stadtplanungsamt war seinerzeit von 7,1 Millionen Euro für den Bau und 1,2 Millionen Euro für den jährlichen Betrieb der 31 WC ausgegangen. Sollte der Rat dem Konzept zustimmen und das erforderliche Geld bereitstellen, „rechnet die Stadtverwaltung mit dem Beginn der Aufbauarbeiten weiterer Toilettenanlagen im Jahr 2025“, so der Sprecher weiter.

CDU fordert für Markt und Hauptbahnhof schnelle Lösung

Konrad Riedel (73) dauert das aber alles viel zu lange. Schon vor fünf Jahren hatte der CDU-Stadtrat mit dem Seniorenbeirat darauf hingewiesen, dass Leipzig unter einem chronischen Mangel an öffentlichen WC leidet. Daraufhin erteilte die Ratsversammlung der Stadtverwaltung den Auftrag, ein Ausbaukonzept zu erarbeiten.

Insbesondere in der Innenstadt ist der Zustand nach den Worten von Riedel unhaltbar. Die von RBL innerhalb des Rings unterhaltenen WC befinden sich ausschließlich am Rande der Innenstadt – in der Goethestraße, auf dem Augustusplatz und am Martin-Luther-Ring. Deshalb beantragte seine Fraktion jetzt, mit zwei WC-Vorhaben nicht erst bis zur Vorlage des Konzeptes zu warten. Am Markt – hier gibt es im Eingangsbereich zur S-Bahn-Station zwar schon eine Toilette, die allerdings nur über Treppen erreichbar ist – müsse schnellstmöglich eine barrierefreie und rund um die Uhr verfügbare Toilette errichtet werden. Ebenso an der Westseite des Hauptbahnhofs. Täglich würden dort Menschen an die Außenfassade „wildpinkeln“ – entsprechende Geruchsbelästigung inklusive. „Diese Situation ist dem Hauptbahnhof als Visitenkarte unserer Stadt unwürdig“, findet der CDU-Senior.

An diesen Orten gibt es öffentliche WC in Leipzig 17 öffentliche Toiletten betreibt aktuell die RBL Media GmbH in Leipzig. Sie wurden erst in den vergangenen drei Jahren errichtet, nachdem die Kommune im Zuge der Neuvergabe der städtischen Außenwerberechte der Firma aus Erkelenz im Rheinland den Zuschlag erteilt hatte. Drei weitere WC-Häuschen auf Park-and-Ride-Parkplätzen sollen in den nächsten Wochen noch folgen. „Der Betrieb verläuft unauffällig, und auch von Seiten der Nutzer sind nur wenig Reklamationen zu hören“, sagt RBL-Chef Daniel Lange. Hin und wieder seien allerdings einige der sich selbst reinigenden WC stark verschmutzt. Ein weiteres Ärgernis: Graffiti und Spritzen, die Drogenkonsumenten in den Toiletten – insbesondere in der Goethestraße und der Konradstraße im Leipziger Osten – zurücklassen. Vor einigen Monaten wurden zudem immer wieder Münzbehälter aufgebrochen, die einen hohen Sachschaden verursachen. Dabei lohnen sich die Einbrüche kaum. Lange: „Die Münzbehälter werden täglich geleert.“ Folgende öffentliche Toiletten betreibt RBL im Auftrag der Stadt. Sie alle sind behindertengerecht ausgebaut, rund um die Uhr verfügbar. Die Benutzung kostet 50 Cent. – Lindenauer Markt – Vor dem Hospitaltore, Duft- und Tastgarten Friedenspark – Richard-Wagner-Hain, Jahnallee (Zeppelinbrücke) – Johannapark, Friedrich-Ebert-Straße – Goethestraße – Martin-Luther-Ring – Wilhelm-Liebknecht-Platz – Clara-Zetkin-Park, Rennbahnweg – Bayrischer Platz, Riemannstraße – Arthur-Breitschneider-Park, Kleiststraße – Palmengarten, Am Elsterwehr – Konradstraße – Stuttgarter Allee – Siegfriedstraße/LVB-Gleisschleife Erholungspark Lößnig-Dölitz – Augustusplatz (Opernseite) – P+R-Parkplatz Neue Messe, Georg-Herwegh-Straße – P+R-Parkplatz Lausen (Plovdiver Straße), Miltitzer Allee – P+R-Parkplatz Völkerschlachtdenkmal, Straße des 18. Oktober (geplant 2023) – P+R-Parkplatz Schönauer Ring, Jenaer Straße (geplant 2023) – P+R-Parkplatz Bahnhof Knauthain, Dieskaustraße (geplant 2023)





Ob der Stadtrat dem Antrag folgen wird, ist unklar. Ebenso, wer die künftigen Toiletten bauen und unterhalten soll. Zumal die Stadt nach LVZ-Informationen nun auf ökologische WC (Regenwassernutzung, Kompostierung der Fäkalien) setzt. Bestätigen wollte man das im Rathaus nicht, aber auch nicht dementieren. Es würden unter wirtschaftlichen, ökologischen und nutzungsorientierten Aspekten verschiedene Modellvarianten“ untersucht und verglichen, so der Sprecher. „Auch bei der Bereitstellung öffentlicher Sanitäranlagen soll das seitens der Stadt Leipzig verabschiedete Ziel zur Klimaneutralität bis 2040 einbezogen werden.“

