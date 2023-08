Straßenbahn und Lastwagen stoßen in Heiterblick zusammen – eine Verletzte

Leipzig. Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Lastwagen am Donnerstag in Leipzig-Heiterblick ist eine Frau verletzt worden. Wie die Leipziger Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 12 Uhr auf der Torgauer Straße. Demnach war der 57-jährige Fahrer eines Lkw auf der Torgauer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er bei Rot nach rechts in die Leupoldstraße abbiegen wollte. Eine aus derselben Richtung kommende Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen, rammte den Sattelzug und entgleiste.

Dadurch wurde in der Tram eine 37-jährige Frau leicht verletzt, so die Beamten. Wegen der Aufräumarbeiten kam es an der Kreuzung Torgauer Straße/ Hohentichelnstraße/ Leupoldstraße zu Verkehrsbehinderungen. So habe es auch Verzögerung im Linienbetrieb der Leipziger Verkehrsbetriebe gegeben. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt nun gegen den 57-jährigen Lkw-Fahrer wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung.

