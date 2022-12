Einbruch in Leipziger Bar und Nachtklub – Unbekannte stehlen mehrere Tausend Euro

Zwei Einbrüche haben sich in den vergangenen Tagen in den Leipziger Stadtteilen Gohlis und Connewitz ereignet. Dabei wurden mehrere Tausend Euro gestohlen.

Leipzig. Einbrüche im Norden und Süden Leipzigs: In den vergangenen Nächten sind Unbekannte in eine Bar in Gohlis und in einen Nachtclub in Connewitz eingebrochen und haben größere Summen Bargeld gestohlen.

Der erste Vorfall ereignete sich laut Polizei am 20. Dezember im Zeitraum zwischen 0.30 und 11.30 Uhr. Unbekannte drangen in Gohlis-Süd über den Hintereingang in eine Bar ein. Dort brachen sie zwei Spielautomaten auf und stahlen Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Der insgesamt entstandene Schaden wurde mit etwa 16.000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Nachtclub: Bargeld aus Tresor gestohlen

Eine Nacht zuvor wurde auch in Leipzig-Connewitz eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 23.30 Uhr am 19. Dezember und 14.10 Uhr am 20. Dezember drangen Unbekannte gewaltsam durch den Hintereingang in einen Nachtclub ein. Wie die Polizei nun mitteilte, brachen sie die Tür zu einem Lagerraum auf, und stahlen aus zwei Wandtresoren Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von lg