Einbruch in Leipziger Fahrradladen misslingt – Kasse aus Gaststätte gestohlen

Leipzig. Am Wochenende wurden in Leipzig erneut mehrere Einbruchsversuche festgestellt. Nicht immer waren die Diebeszüge erfolgreich, wie die Polizei mitteilte. Ein Schaden entstand den Betroffenen aber in jedem Fall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So wollte ein bislang Unbekannter in der Nacht zum Sonntag gegen 3.20 Uhr in einen Fahrradladen im Ortsteil Seehausen einbrechen. Er versuchte gewaltsam das Rolltor zum Geschäft zu öffnen, so eine Polizeisprecherin. „Das Tor konnte jedoch nicht geöffnet werden, sodass der unbekannte Tatverdächtige von seinem Vorhaben abließ.“

Der entstandene Sachschaden wurde auf 13.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen versuchten, schweren Diebstahls aufgenommen und konnte vor Ort Spuren sichern.

Registrierkasse in Neulindenau entwendet

Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag brachen Diebe in Neulindenau die Tür zu einer Gaststätte auf und durchsuchten die Räume. Dort fanden sie eine Registrierkasse und flüchteten. Wie viel Geld sich darin befand, ist noch unklar. Die Kasse wurde später beschädigt und entleert aufgefunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Polizei entstand aufgrund des Einbruchs in die Gaststätte ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Auch in diesem Fall von schwerem Diebstahl konnten am Tatort Spuren gesichert werden, heißt es.

LVZ