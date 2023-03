Im Leipziger Zentrum ist es gestern und heute morgen zu Einbrüchen in mehreren Gaststätten gekommen. Verbindungen der beiden Fälle gibt es nicht.

Zwei Einbrüche in unterschiedlichen Gaststätten in Folge.

Einbrüche in Gaststätte und Restaurant: Ein Tatverdächtiger ermittelt

Leipzig. Im Leipziger Zentrum wurde am frühen Dienstagmorgen laut der Polizeidirektion Leipzig in eine Gaststätte eingebrochen. Unbekannte haben sich durch den Seiteneingang Zugang in das Lokal verschafft, hieß es. Danach durchsuchten sie die Gaststätte und hebelten zwei Spielautomaten sowie einen Tresor mit darin befindlichem Bargeld auf.

Insgesamt entstand ein finanzieller Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden konnte bisher von der Polizei noch nicht beziffert werden. Die Polizei Leipzig hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Einbruch in einem weiteren Restaurant in der Innenstadt

Am Mittwochmorgen kam es noch zu einem weiteren Einbruch im Leipziger Zentrum. Der Täter gelangte durch eine Seitentür in ein Restaurant, öffnete die Schubbladen im Barbereich und entwendete dabei ein Schlüsselbund.

Nachdem ein akustischer Alarm ertönte, verschaffte sich der Täter, laut Zeugen, Zugang zu einem nahegelegenen Wohnhaus. Er begab sich auf eine angrenzende Terrasse im ersten Obergeschoss und versuchte die dortige Balkontür aufzuhebeln, um sich Zugang in das Treppenhaus eines Hotels zu verschaffen.

Die Polizei konnte den 22-jährigen Täter im Hotel fassen und die Spuren sichern. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Während der Beschuldigte auf seine Vorführung beim Haftrichter wartet, laufen die Ermittlungen wegen schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigungen weiter.

Kein Zusammenhang zwischen beiden Fällen

Es gebe keinen Zusammenhang zwischen beiden Fällen, so eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig auf Nachfrage der LVZ.