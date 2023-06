Einbrüche in Leipziger Restaurants: Diebe entkommen mit Beute

Leipzig. Zweimal sind bislang unbekannte Diebe in der Nacht zu Sonntag in Leipziger Restaurants eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter auf nicht bekannte Weise in ein Restaurant in Lindenau ein und entwendeten aus dem Lagerraum Mobiltelefone, weitere elektronische Geräte sowie Bargeld.

Der Wert des Diebesguts liegt laut Polizeiangaben im mittleren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden sei noch nicht bezifferbar. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

In derselben Nacht kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Leipziger Restaurant in der Riebeckstraße in Reudnitz-Thonberg. Die unbekannten Täter drangen laut Polizei gewaltsam in die Räume ein und durchsuchten diese. Anschließend entwendeten sie unter anderem elektronische Geräte. Sie flüchteten mit ihrer Beute. Der Stehlschaden liege im niedrigen vierstelligen Bereich, der Sachschaden sei noch nicht bekannt. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen besonders schweren Diebstahls.

