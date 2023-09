Einbrüche in Reudnitz und im Leipziger Zentrum

Leipzig. Am vergangenen Wochenende wurde in Leipzig an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet eingebrochen. Der erste Fall ereignete sich im Osten der Messestadt, der zweite im Zentrum. Laut Polizei haben die unbekannten Täter dabei Diebesgut im vierstelligen Wert mit sich genommen.

Der Fall in Reudnitz

Beim Einbruch in Reudnitz war eine Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Breiten Straße wurde in eine Ziel von Diebe. Die Polizei kann den Tatzeitraum zwischen Samstagabend 22 Uhr bis Sonnagsmorgen 8 Uhr eingrenzen. Die Täter seien in die Wohnung eingedungen und hätten dort Portemonnaie, zwei Laptops und einen Autoschlüssel erbeutet. Der zugehörige Pkw war in der Nähe geparkt und sei ebenfalls durchsucht – aber nicht entwendet worden. Zur Höhe des Stehlschadens ist bislang nichts bekannt.

Der Einbruch im Zentrum

Bereits in der Nacht zum Samstag oder in der folgende ist in ein Restaurant im Nikolaikirchhof eingebrochen worden. Die Polizei geht hier von einem Tatzeitraum zwischen Freitag, 23.30 Uhr und Sonntagfrüh gegen 10.30 Uhr aus. Die unbekannten Täter hebelten die Tür auf und stahlen Kasse mit Bargeld, elektronische Geräte und Spirituosen, heißt es. Eine Anzeige wegen besonders schwerem Diebstahl wurde aufgenommen.

