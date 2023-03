Mehrere Einbrüche und ein gestohlenes Motorrad in Leipzig

In den vergangenen Tagen wurde im Leipziger Westen in ein Café und in ein Friseurgeschäft eingebrochen. Außerdem wurde ein Motorrad in Paunsdorf gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Delikte.

Leipzig. Einbrüche im Leipziger Westen und ein gestohlenes Motorrad: Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Delikte, die sich in den vergangenen Tagen ereignet haben. Zunächst wurde im Zeitraum vom 27. Februar ab 18 Uhr bis 28. Februar um 7.10 Uhr in ein Friseurgeschäft in Leipzig-Altlindenau eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brachen Unbekannte ein Fenster des Geschäfts auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Sie durchsuchten die Schubladen der Kassentische und entwendeten Bargeld aus einem gewaltsam geöffneten Safe. Der entstandene Sachschaden konnte laut Polizei noch nicht beziffert werden. Es wird wegen schwerem Diebstahls ermittelt.

In einem Café in Altlindenau wurde ebenfalls eingebrochen. Hier drangen die Täter durch ein Fenster ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am 28. Februar geben 2 Uhr nachts. Die Einbrecher brachen einen Zigarettenautomaten sowie einen Billardtisch auf und entwendeten Zigarettenschachteln und Münzgeld in unbekannter Höhe. Der Stehlschaden konnte noch nicht abschließend beziffert werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ermittelt wegen des Verdachts von besonders schweren Diebstahls.

Gestohlenes Motorrad zur Fahndung ausgeschrieben

Weiterhin wurde in Leipzig-Paunsdorf in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Motorrad gestohlen. Das in der Gundermannstraße abgestellte rot-schwarze Fahrzeug der Marke Honda CBR1000RA mit den amtlichen Kennzeichen L-GH 54 wurde zwischen 20 und 6 Uhr entwendet. Den Angaben zufolge entstand ein Stehlschaden in Höhe von etwa 13.300 Euro. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben und ermittelt auch hier wegen besonders schweren Diebstahls.