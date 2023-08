﻿Einwohner im Umland verdienen am meisten – in Leipzig am wenigsten

Leipzig. Die Bewohnerinnen und Bewohner im Landkreis Leipzig verdienen statistisch gesehen in Sachsen am meisten. Gemeint ist das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen – und nicht der Topverdienst Einzelner. Millionäre mag es in der Stadt Leipzig mehr geben als in Markranstädt, Borna und Grimma. Im Durchschnitt verdienen Leipzigerinnen und Leipziger inzwischen aber deutlich weniger als ihre Nachbarn. Konkret rangiert die Messestadt nun sogar am Ende aller sächsischen Kreise.

Das geht aus Berechnungen des Statistischen Landesamtes hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Die Behörde wertet dafür alle Daten der Finanzbehörden aus, nicht nur jene von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Die nun präsentierten, aktuellsten Daten stammen vom Jahresende 2021. Demnach lag das Pro-Kopf-Einkommen im Landkreis Leipzig bei jährlich 23.549 Euro. In der Stadt Leipzig waren es laut Behörde zum gleichen Zeitpunkt im Schnitt 20.545 Euro pro Person. Jeden Monat macht dies einen Unterschied von gut 250 Euro mehr oder weniger im Portemonnaie aus. Auch im Erzgebirgskreis, Sachsens langjährigem Kellerkind in Sachen Lohn, verdienen die Bewohnerinnen und Bewohner nun im Schnitt 150 Euro mehr als an der Pleiße.

(Junges) Wachstum drückt den Durchschnitt

Gründe für die Entwicklung lassen sich vor allem im Bevölkerungstrend finden – konkret in Wachstums- und Schrumpfungsprozessen. In Sachsen ging die Einwohnerzahl im Jahr 2021 um 0,4 Prozent zurück, heißt es aus Kamenz. „Nur in der kreisfreien Stadt Leipzig stieg die Bevölkerungszahl gegenüber dem Vorjahr an (+0,7 Prozent). Die größten Bevölkerungsverluste zeigten mit jeweils -0,9 Prozent der Erzgebirgskreis sowie die Landkreise Zwickau und Görlitz“, so die Sprecherin.

Diese Entwicklung ist längst ein Trend. Seit 2012 hat etwa das Erzgebirge aufgrund des demografischen Wandels 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner verloren während in Leipzig mehr als 100.000 dazukamen. Viele der Hinzukommenden in der Messestadt sind junge Menschen, die oftmals zwar gut ausgebildet sind, aber dennoch am unteren Ende des Lohngefüges einsteigen. Grob gesagt: Zuzug drückt den Einkommensdurchschnitt.

Gehälter in Nordsachsen stiegen in zehn Jahren um 39 Prozent

Tendenziell wachsen die Einkommen aber sowohl in Leipzig als auch in allen anderen sächsischen Kreisen. Im Schnitt verdienten die Sächsinnen und Sachsen 2021 im Vergleich zum Vorjahr gut 1,8 Prozent mehr – beziehungsweise 387 Euro. „Am höchsten fiel das Plus mit 482 Euro in Mittelsachsen, mit 471 Euro im Erzgebirgskreis sowie mit 468 Euro im Vogtlandkreis aus“, so eine Sprecherin der Landesbehörde. In der Stadt Leipzig fiel der Anstieg dagegen mit 0,7 Prozent (158 Euro) geringer aus.

Im längerfristigen Blick haben die Bewohnerinnen und Bewohner in Nordsachsen die größten Gehaltssprünge gemacht: Seit 2010 sind die Pro-Kopf-Einkommen zwischen Torgau, Oschatz und Eilenburg laut Statistischem Landesamt um 39 Prozent angestiegen. Auch in dieser Kategorie war die Stadt Leipzig mit lediglich 25 Prozent Gehaltsplus pro Kopf Schlusslicht.

Zur Wahrheit gehört nicht zuletzt aber auch dazu: Landkreis Leipzig und Nordsachsen profitieren beim höheren Pro-Kopf-Einkommen natürlich vor allem auch von der nahen Metropole. Selbiges gilt für die „Speckgürtel“ um Dresden (vor allem Landkreis Meißen) und Chemnitz. „Der Vergleich der verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen mit den am jeweiligen Arbeitsort erzielten Bruttolöhnen und -gehältern zeigt, dass die in den drei Kreisfreien Städten erreichten höheren Verdienste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Transfer des Einkommens der Pendelnden auch in die Umlandkreise gelangen“, teilen die Kamenzer Statistiker mit. Soll heißen: Verdient wird das Gehalt in der Großstadt, gelebt wird aber im Umland.

