Leipziger Einkommen sind stärker gestiegen als die Preise

Leipzig. Trotz der hohen Inflation sind in Leipzig die Einkommen stärker gewachsen als die Preise. Das teilte die Stadtverwaltung mit. In Sachsen mussten Verbraucherinnen und Verbraucher demnach im Jahr 2022 etwa 17 Prozent mehr für die gleichen Waren und Dienstleistungen zahlen als noch im Jahr 2015. Allerdings habe die Mietpreisentwicklung die Inflation in Leipzig stärker beeinflusst als in Rest-Sachsen. Trotzdem hat es in der Messestadt keinen Reallohnverlust gegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Leipziger Amt für Statistik und Wahlen geht davon aus, dass sich viele Preise – etwa für Lebensmittel, Medikamente, Bahntickets oder Möbel – ähnlich wie im übrigen Sachsen verändert haben. Dagegen gebe es große Unterschiede bei den Mietpreisen: Während sich die Nettokaltmieten im Freistaat seit 2015 durchschnittlich um 6,2 Prozent verteuert hätten, seien sie in Leipzig gar um 25 Prozent gestiegen.

Gestiegene Leipziger Einkommen verhindern Reallohnverlust

Ein Beispiel: Hat eine Wohnung vor acht Jahren 300 Euro kalt gekostet, liegt der Mietzins für dieselbe Wohnung im Jahr 2022 in Leipzig um 75 Euro höher; bezogen auf den gesamten Freistaat wären es lediglich 18 Euro. Deshalb biete der sächsische Verbraucherpreisindex für die Messestadt „kein realistisches Bild“. Im Bericht der Rathaus-Statistiker heißt es dazu: „Diese stärkere Belastung von Großstadtbewohnerinnen und -bewohnern mit dynamischem Wohnungsmarkt wurde in der bisherigen datengeführten Diskussion um die Inflation der Verbraucherpreise vernachlässigt.“ Unter Berücksichtigung der speziell in Leipzig stark gestiegenen Mietpreise ergebe sich für die Messestadt eine Teuerungsrate in Höhe von 20,1 Prozent. Laut dem aktuellen Statistischen Quartalsbericht liegt die reale Inflationsentwicklung in Leipzig daher um etwa drei Prozent höher als in ganz Sachsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demgegenüber steht die Einkommensentwicklung: Laut dem Amt sind die nominalen persönlichen Nettoeinkommen in Leipzig um 29 Prozent gestiegen. Abzüglich der Mietpreisentwicklung und der Inflation hätten die Nettoeinkommen – und damit die Reallöhne – im Jahr 2022 im Durchschnitt noch um 8 Prozent über denen von 2015 gelegen.

Lesen Sie auch

Somit belasten die hohe Inflation und die gestiegenen Kaltmieten vor allem die Haushalte, die von ihren Einkommen besonders viel in die Miete stecken müssen – dies ist häufig bei geringverdienenden Leipzigerinnen und Leipzigern der Fall. Dadurch profitieren umgekehrt vor allem diejenigen von der positiven Reallohnentwicklung, die entweder besonders günstige Mieten zahlen oder wenig von ihrem Einkommen fürs Wohnen aufwenden müssen.

LVZ