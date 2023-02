﻿Einwohner und AfD protestieren gegen Flüchtlingsunterkunft in Leipzig-Stötteritz

Wegen steigender Zahl von Asylbewerbern will die Stadt Leipzig in Stötteritz eine Notunterkunft für bis zu 330 Schutzsuchende errichten. Vor Ort gab es deswegen nun Demonstrationen – für und gegen die Unterbringung.

Vor dem Gelände einer geplanten Notunterkunft für Asylbewerber in Leipzig-Stötteritz demonstrierten am Sonntag Gegner der Unterbringung (links im Bild). Auf einer Wiese versammelten sich Demonstranten, die die Proteste rassistisch finden.

Leipzig. Im Leipziger Stadtteil Stötteritz haben am Sonntagvormittag der Polizei zufolge rund 100 Menschen gegen eine dort geplante Zeltunterkunft für Asylbewerber demonstriert. Etwa 80 Menschen wendeten sich parallel dazu mit Plakaten und Blasmusik gegen diesen aus ihrer Sicht rassistischen Protest. Dazu hatte unter anderem das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ aufgerufen.

Die Demonstration der Gegner der geplanten Notunterkunft war in sozialen Netzwerken zuvor als „Lagebesprechung“ für einen „sachlichen und begründeten“ Protest angekündigt worden. Vor Ort meldete Bernd Ringel spontan dann aber auch eine Demonstration an. Er war zuletzt regelmäßig Veranstalter von rechtsoffenen Demonstrationen gegen die Energiepolitik und den Umgang der Bundesregierung mit dem Ukraine-Krieg in Leipzig.

Anmelder Bernd Ringel und Demonstranten gegen die geplante Unterkunft in Stötteritz im Gespräch. © Quelle: André Kempner

AfD-Politiker verteilt Flugblätter

Zur Demonstration gegen die Notunterkunft waren am Sonntagvormittag unter anderem auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtteil Stötteritz selbst gekommen, die sich eigenen Worten nach gegen aus ihrer Sicht menschenunwürdige Bedingungen in Wohnzelten engagieren wollten. Andere monierten, dass angeblicht im Stadtteil Grünau Wohnhäuser leer stünden, während man nun in Stötteritz Zelte errichte.

Zugegen waren auch mehrere Politiker der AfD. Marius Beyer, Stadtrat der Partei, verteilte Flugblätter. Darin wird eine verspätete Information zur geplanten Unterkunft durch die Stadtverwaltung angeprangert. Und es wird thematisiert, dass sich vor Ort auch ein Seniorenheim, ein Hallenbad und eine Grundschule befinden. „Diese Kombination bereitet uns Sorgen“, heißt es auf dem Flugblatt.

Zeltunterkunft auch in der politischen Linken umstritten

Die Versammlung der Gegner der Notunterkunft verlief weitgehend störungsfrei. Nur kurz wurde die Situation hitzig: Als die Polizei nach einem Anmelder für die Versammlung der Gegner der Unterkunft suchte, wurde sie von wenigen Männern bepöpelt. Die Störer wollten die Menge zu „Wir sind das Volk“-Rufen aufstacheln, was aber misslang. Die Männer bedrängten kurz darauf eine Journalistin, die Polizei konnte die Situation entschärfen.

Musikalische Gegendemo zum Asyl-Protest: Für ein Willkommen an Geflüchtete: Demonstration mit Blasmusik, organisiert von „Leipzig nimmt Platz“. © Quelle: Andre Kempner

Auf der anderen Seite zur Gegendemonstration von „Leipzig nimmt Platz“ sagte Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek, man werde keine rassistischen Brandanschläge wie in den Neunzigern und wie 2015 hinnehmen. Der Plan, in Stötteritz bis zu 330 Asylbewerber unterzubringen, ist aber auch im politisch linken Lager nicht unumstritten. Juliane Nagel, Stadträtin der Linken, schrieb im sozialen Netzwerk Twitter, man müsse rassistischer Stimmungsmache widersprechen. Sie bezweifelte aber, ob in den geplanten Zelten eine humane Unterbringung möglich sei und brachte stattdessen die Nutzung von Wohnungsleerstand ins Gespräch.