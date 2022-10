Zu hohe Energiekosten: Leipziger Eistraum auch für 2023 abgesagt

Öffnungszeiten am Feiertag

Öffnungszeiten am Feiertag

Öffnungszeiten am Feiertag Öffnungszeiten am Feiertag

Hier bekommen Sie am Reformationstag in Leipzig Lebensmittel

Am Reformationstag haben in Leipzig viele Läden geschlossen. In diesen Geschäften und Spätis können Sie trotzdem Lebensmittel kaufen.