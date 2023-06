﻿Elf Verletzte nach Autounfall der Bundespolizei im Leipziger Zentrum-Nord

Kostenfrei bis 20:32 Uhr lesen

Handball-Bundesliga

SC DHfK Leipzig und Sime Ivic: Entweder Abgang oder Degradierung in die U23

Sime Ivic hat beim SC DHfK noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024: Sollte er keinen neuen Verein finden, wird er bei den Leipzigern nur noch in der dritten Liga spielen. Warum der Kroate in Ungnade gefallen ist und was nun passieren soll.