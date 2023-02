Nach über einem Jahr: Elsterbrücke wird wieder für den Verkehr freigegeben

Auf der Leipziger Elsterbrücke im Zentrum-West rollt ab Freitag wieder der Verkehr. Die dortigen Bauarbeiten sind fast abgeschlossen, doch am Elstermühlgraben stehen schon die nächsten Maßnahmen an.

Die sanierte Elsterbrücke in der Elsterstraße in Leipzig wird am Freitag für den Verkehr freigegeben.

Leipzig. Ab Freitag ist die Elsterbrücke im Westen des Leipziger Zentrums wieder für den Verkehr befahrbar. Das teilte die Stadt mit. Etwa sechzehn Monate dauerten die Arbeiten an dem Ersatzbau für die in den sechziger Jahren zugeschüttete Brücke, die im Rahmen der Maßnahmen um die Öffnung des Elstermühlgrabens zwischen Elsterstraße und Lessingstraße stattfanden.

Die neue Stahlkonstruktion ist 7,50 Meter lang und 13,90 Meter breit. Somit bietet sie Platz für eine 5,55 Meter breite Fahrbahn und je einen Gehweg auf beiden Seiten, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Lediglich die Geländer sowie die Naturstein-Abdeckplatten für die Uferwände konnten wegen der Witterungsverhältnisse noch nicht angebracht werden. Dies soll nachgeholt werden, sobald die Temperaturen höher sind, so die Stadt.

Die sanierte Elsterbrücke in der Elsterstraße verfügt über je einen Gehweg pro Straßenseite. © Quelle: André Kempner

Neben den Arbeiten an der Brücke wurden auch Straßenbaumaßnahmen in der Elsterstraße, der Gottschedstraße und der Carl-Maria-von-Weberstraße durchgeführt.

Infoveranstaltung zur Poniatowskibrücke

Im nächsten Schritt der umfassenden Baumaßnahme zur Öffnung des Elstermühlgrabens sind ab April Arbeiten an der Poniatowskibrücke in der Lessingstraße über den Elstermühlgraben geplant. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2024 beendet werden, danach sind Wasserbaumaßnahmen zwischen den beiden Brücken angesetzt. Am Elstermühlgraben sollen zudem bis Frühjahr 2026 Pflanzungen im Gewässer erfolgen sowie Stege am Anger- und Schreberwehr errichtet werden.

Am Mittwoch, dem 8. März, lädt die Stadt zu einer Bürgerveranstaltung zu den Bauarbeiten an der Poniatowskibrücke ein. Dort sollen ab 17 Uhr die Gestaltung der Brücke, der Ablauf der Arbeiten sowie die geplante Umleitungskonzeption vorgestellt und Fragen beantwortet werden. Die Veranstaltung findet in der Aula der Lessingschule (Lessingstraße 25 - 27, 04109 Leipzig) statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.